Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı Şubat’ta 2.824 TL

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi duyulmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları esas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayına ilişkin sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre 60 lira artarak 2 bin 824 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 17 liralık azalışla 7 bin 119 liraya geriledi.

Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 42 liralık artışla 9 bin 943 liraya yükseldi.

Şubatta açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarken, gıda dışı harcamalarda yüzde 0,2 oranında azalış yaşandı, yoksulluk sınırında da yüzde 0,4 oranında artış kaydedildi.

2020 yılının ilk iki aylık döneminde ise açlık sınırı yüzde 4,3, gıda dışı harcamalar yüzde 0,2, yoksulluk sınırı ise yüzde 1,3 oranında artış gösterdi.

Şubat 2020 sonu itibariyle son bir yılda ise açlık sınırı yüzde 13,3, gıda dışı harcamalar yüzde 13,2, yoksulluk sınırı da yüzde 13,2 oranında artış gösterdi.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında artarak 9 bin 900 liradan 9 bin 943 yükseldi.

Yoksulluk sınırında son bir yılda ise 13,2 oranında artış yaşandı. Yoksulluk sınırında şubatta bir önceki aya göre 42 lira artış olurken, son bir yıllık artış ise bin 160 lira oldu.