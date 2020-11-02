Bitcoin 14 bin doları gördü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD merkezli, online ödeme sistemi PayPal’ın, kendi sistemlerinin kullanılarak Bitcoin ve bazı kripto para birimlerinin transferlerine izin vereceğini açıklamasının süren etkisiyle, hafta sonunda, 14 bin 27 dolar ile Ocak 2018’den bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra geri çekildi.

Bitcoin, son 24 saatte 0.13 artışla 13.646 dolara yükseldi. Bitcoin’in piyasa hacmi de, hafta sonunda 259,92 milyar dolar ile neredeyse iki yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra, yeni haftaya 252.89 milyar dolarda başladı.

Son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68’inin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.

İŞLEM HACMİ 150 MİLYAR DOLARI AŞTI

Kripto para piyasalarda, 24 saatlik işlem hacmi, cuma günü 150 milyar doları da aşarak 154.53 milyar dolara yükseldikten sonra, hafta sonunda yarıdan da çok daralarak 70.59 milyar dolara çekildi.

Krpto piyasalarındaki toplam piyasa hacmi de, 394.85 milyar dolara kadar geriledikten sonra, hafta sonunda hafif toparlanarak 400.76 milyar dolara döndü.

Toplam 7,569 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,871 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.1’ini Bitcoin oluşturuyordu.

İRAN BITCOIN KULLANACAK

İran hükümeti, ABD’nin uyguladığı dolar ambargosu nedeniyle aksayan ithalat işlemlerini Bitcoin kullanarak çözmeye karar verdi. Iran Daily’nin haberine göre, İran hükümeti ithalat ödemelerini Bitcoin kullanarak, ABD ambargosu nedeniyle ülkenin dolara erişimindeki sınırlanması sorunu çözümlenecek.

Haberde, kripto para ekosisteminde çok önemli bir kilometre taşı olarak görülen bu gelişmenin ardından ülkeler arasında gerçekleşen pek çok ödemede daha kripto para kullanılmasının yolunun açıldığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada hükümetin, ülkede yer alan madencilerden BTC satın alacağı ve bunu ithalat ödemeleri için kullanacağı belirtildi.

CoinTelegraph’ın, İran’ın resmi ajansı olan IRNA’ya dayandırdığı haberde, Bitcoin madencileri tarafından üretilen kripto paraların resmen satın alınması için yasa değişikliğine gidildiği ifade edildi.

İran Merkez Bankası ve Enerji Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği yasa tasarısı, dış ticaret işlemlerinde kripto para kullanımının önünü açıyor.

Haberde ayrıca, Bitcoin üretimi için madencilerin maliyetlerinin hesaplanacağı ve buna göre bir tavan fiyat belirleneceği belirtildi.

Coindesk sitesinde, ilgili yasa teklifinin daha önce de kabine tarafından önerildiği anımsatıldı ve İran’da çıkarılmış kripto para biriminin yalnızca diğer ülkelerden yapılan ithalat işlemlerini finanse etmek için kullanılabileceğini vurgulandı.

Buna göre, madenciler, doğrudan merkez bankasına Bitcoin sağlayacaklar. Enerji Bakanlığı tarafından belirlenen talimatlara uygun biçimde, harcanan enerjinin maliyet hesabı yapılacak. (DHA)

