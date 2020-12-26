Bizim Lotoda kasa daima kazanıyor

Türkiye'de loto 60. kez devretti. Artık kimse büyük ikramiyeyi kazanamıyor. Avrupa'daki lotolarla Türkiye'yi karşılaştırdık. Türkiye'de bu ihtimal akıl almaz oranda düşük ve 622 milyonda bir. Almanya'da kazanma ihtimali 139 milyonda bir, bütün Avrupa'nın oynadığı EuroJackpot'ta 95 milyonda bir, İsviçre'de ihtimal 31.5 milyonda bir ve Avusturya'da 8.45 milyonda bir.

Avrupa'nın 21 ülkesinin kazanma ihtimalini toplasak bile Türkiye'nin oranına ulaşmıyor. Avrupa lotoları, gelen paranın çok büyük oranını talihlilere dağıtıyor, loto idaresine para kalmıyor. Kalan düşük oranlar ise kültür ve sanata ayrılıyor.

6 TUTTURABİLİRSEN

Türkiye'de özelleştirilen loto, “Çılgın sayısal loto“ adını alıp 1-90 sayı arasından 6'yı tutturma kuralını getirdi ve kazanma ihtimali 622 milyonda bir oldu. Sisal ise lotoda kazanma ihtimalinin 20'de 1'e indiğini savunuyor ama bunun içinde sadece kücük miktarlar var ve büyük ikramiyeyi kazanabilen yok. Her hafta devreden lotoda da devir rakamı oyun için yatırılan para değil, gerekli yasal alt sınır olan 10 milyon TL'nin biraz üzeri. Yani Türkiye'nin lotosunda hep kasa kazanıyor.

ŞANS 44 KAT AZALDI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Sisal Şans'tan önce sayısal lotoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 14 milyonda 1'di, Sisal Şans'tan sonra 622 milyonda 1 oldu. Vatandaşın şansı tam olarak 44 kat azaldı” dedi. Genel Kurul'da söz alan Yavuzyılmaz, elinde yılbaşı ikramiyesiyle çıktığı kürsüde, “Bugüne kadar çılgın sayısal lotoda büyük ikramiyeyi tutturan bir tek kişi bile çıkmadı” dedi.