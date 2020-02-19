Borsadan iki sıfır atılıyor

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul endeksinden iki sıfır atılacağını söyledi.

Atilla, borsanın halka arzı için de yıl sonuna doğru hazır olunacağını belirtti.

Hakan Atilla, “İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı. Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor” dedi. Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcının bulunduğunu belirten Atilla, “Yeni enstrümanlar gündemde. Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var” diye konuştu.

BIST-100 endeksi, 6 basamak ve 2 küsürat ile dünyada en büyük endeks değerleri arasında yer alıyor. Dünya borsalarında endeksler genellikle 4 basamak ve 2 küsurat şeklinde.