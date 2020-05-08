Britanya’da dev telekomünikasyon ortaklığı

İspanyol Telefonica'nın sahibi olduğu O2 ile ABD'li Liberty Global'in markası Virgin Media birleşiyor. İki şirketin toplam büyüklüğü 39 milyar dolar olacak.

CNN Business'ta yer alan habere göre, ortaklıkta iki şirket eşit paya sahip. Bu birleşme Britanya'da güçlü bir ‘mobil rakip' yaratacak. Bu ortaklık, Britanya'nın en büyük telekomünikasyon grubu olan BT için gelecekte karşılaşacağı ciddi zorlukların habercisi. Anlaşma öncesinde bile BT ile O2 arasında ciddi bir rekabet vardı. O2, Britanya'da yaklaşık 34 milyon müşteriye sahipken, BT'de bu sayı yaklaşık 30 milyon. Virgin Media'nın ise Britanya'da 3.3 milyon mobil, 6 milyon da kablolu abonesi bulunuyor.

BT HİSSEDARLARINA İKİNCİ ŞOK OLDU



London Capital Araştırma Başkanı Jasper Lawler, bu anlaşmanın BT ile rekabette yeni bir güç odağı oluşturduğu yorumunu yaptı.

Bu ortaklık, BT hissedarları için kısa zamanda yaşanan ikinci şok oldu. İlk şok, BT'nin corona virüsü salgını nedeniyle 2021 yılına kadar temettü dağıtmayacağını açıklaması olmuştu. BT'nin Londra'daki hisseleri yüzde 9 düşerken, Telefonica'nın Madrid'deki hisselerinde biraz artış yaşandı.

‘OYUN DEĞİŞTİRCİ BİR ORTAKLIK KURDUK'



Telefonica CEO'su Jose Maria Alvarez-Pallete, “Ortaklığımız Birleşik Krallık'ta telekomünikasyona olan talebin zirve yaptığı bir dönemde ‘oyun değiştirici' etki yaratacak. Birleşik Krallık altyapısına yatırım yapacak büyük ve finansal anlamda güçlü bir rakip oluşturuyoruz” diye konuştu. Yeni ortaklığın önümüzdeki beş senede 10 milyar poundluk yatırım yapacağı belirtildi.

Fitch Solutions'tan Dexter Thillien ve Michela Landoni'nin konuyla ilgili hazırladığı raporda, “Rekabetin artması, daha iyi geniş bant bağlantı erişimine ihtiyaç duyan ülkeye yatırım yapılmasını sağlayacak. Ayrıca BT'nin pazardaki hakim konumuna da son verecek” denildi.