Bu fabrikada sadece kadınlar istihdam edilecek

Aydın’ın Efeler ilçesinde kadınların emeklerinin değerlendirileceği, sadece kadınların istihdam edileceği Tarımsal Ürün Fabrikası'nın yapıma başlandı.

Tepecik Mahallesi’nde depodan fabrikaya dönüştürülecek tesis için kadın muhtarlar ile kadınların katılımıyla bir tören düzenlendi.

Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, “Temel atılmış olarak görünen bu alan içi kötü durumda olan bir depoydu. Bu yapıyı fabrikaya dönüştürmek istedik. binanın bitip makinelerin yerleştirilmesiyle üretime çok kısa zamanda başlayacağız” dedi.

YÖRENİN TARIMSAL ÜRÜNLERİ İŞLENECEK

Başkan Atay, seçim öncesi verdiği bir sözünü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Fabrikamızda kadınlar; yaş incir reçeli, kestane şekeri, turşu ve salça üretip; enginar, pancar ve ceviz gibi tarımsal ürünleri işleyecek. İstihdam sağlanacağı gibi, tarım ürünlerine katma değer kazandırılacak” dedi.

TARIMSAL ÜRÜN FABRİKASI'NDA NELER YER ALIYOR?

Kadınların tarımsal üretim yapması için tasarlanan tesiste, ürün yıkama ve ön işleme alanı, üretime geçiş bölümü, çok amaçlı üretim alanı, etiketleme alanı, iki ayrı depo alanı, soğuk hava depoları gibi üretim için gerekli tüm mekânlar düşünüldü.

Depoda; kimyasal ürün deposu, antialerjen madde deposu, ürün kabul-red alanları, çok amaçlı üretim alanında ise laboratuvar, toz tartım alanı ve bulaşıkhane bulunacak.

Üretimde çalışacak personeller için binaya giriş bölümünde giyinme-soyunma alanları, lavabo ve tuvaletler, çamaşırhane, toplantı odası ve idari ofis, muhasebe odası, yemekhane, mutfak ve dezenfeksiyon alanı gibi birimler tasarlandı.