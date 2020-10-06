Bilgisayar fiyatları son bir yılda yüzde 74 arttı

Covid-19 pandemisi sebebiyle devreye alınan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), beraberinde pek çok sorunu getirdi.

Sistemdeki en büyük sorunu ise kuşkusuz evinde teknolojik cihazı olmayan çocuklar ve onların velileri yaşıyor. Öyle ki, son bir yıl içinde kurdaki artış ve miktarı artan vergilerle birlikte bilgisayar gibi teknolojik cihazların fiyatları zıpladı.

Sadece ocak ayından bu yana dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 30 değer kazanırken Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün (TÜİK) rakamlarına göre geçen yıl eylül ayında 4123 TL olan bir bilgisayarın (laptop-masaüstü) fiyatı Eylül 2020'de 7187 TL'ye çıktı. Bir yıllık fiyat artış oranı yüzde 74’e ulaştı.

Tablet fiyatlarındaki artış da oldukça çarpıcı: Eylül 2019'da 1.098 TL olan bir tabletin ücreti Eylül 2020'de 1.426 TL'yi buldu. Yani tabletteki zam yüzde 29,9'a ulaştı.

Hal böyle olunca pek çok hayırsever evinde cihazı olmayan öğrenciler eğitimine devam edebilsin diye kampanyalar düzenleyerek öğrencilere tablet ulaştırmaya çalışıyor.

500 BİN TABLET DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün yaptığı açıklamaya göre ihtiyacı olan öğrencilere 500 bin tablet dağıtılacak. Cihazların dağıtım süreçleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek.

Yüz yüze eğitim 1’inci sınıfların ardından 12 Ekim'de 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8’inci ve 12’nci sınıflar için de başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında şunları söyledi:

Okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. İkinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımız da yüz yüze eğitime başlayacak.

12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak.