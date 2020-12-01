Bugün ekonomide ne oldu? (1.12.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bugün en yüksek 7.91 seviyesine kadar çıktıktan sonra 7.85 çevresinde dengelendi. Piyasalarda TCMB'nin politika faizi artışı ardından ekonomi ve hukuk politikalarda reform süreci izleniyor. Corona virüsü salgınında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan hızlanmanın ardından dün açıklanan yeni önlemlerin ekonomiye etkisi de takip ediliyor.

Corona virüsü salgınında vaka ve günlük ölüm sayılarının nisan ayındaki zirveyi aşarak rekor kırmasının ardından hafta içi de sokağa çıkma yasağı başlatıldı, hafta sonu yasağın kapsamı genişletildi.

Piyasalarda dün açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verileri piyasa beklentilerinin de üzerinde yüzde 6.7 büyümeye işaret ederken 2020'nin tamamı için pozitif büyümeye ilişkin beklentiler de kuvvetlendi.

2) PMI VERİSİ AÇIKLANDI

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen PMI ekim ayında 53.9 değerini aldıktan sonra haziran sonrası büyüme döneminin en düşük seviyesine inerek kasım ayında 51.4 değerini aldı. Endekste 50 üzeri değerler ekonomide büyümeye, 50 altı değerler ise daralmaya işaret ediyor.

İmalatçılar artan siparişlere paralel olarak istihdamı artırmaya devam etseler de kış ile beraber dünya çapında hız kazanan corona virüsü salgını nedeniyle talep ve üretimin daraldığını belirttiler.

3) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI UZATILDI



Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları tekrar başladı. Karara göre 30 Haziran 2020’den önce başvuru yapmayanlar da artık başvuru yapabilecek.