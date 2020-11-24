Bugün ekonomide ne oldu? (24.11.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL ekonomide Berat Albayrak’ın istifasıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da destekleyeceğini açıkladığı ekonomi hukuk vb politikalarda yaşanacak değişim beklentiyle gerilediği 7.5’li seviyelerden 8.05’e kadar yükseldi.

Bankacılar 8.05 seviyesine yükseliş ardından, 6 Kasım’daki tarihi zirve olan 8.58’ten 7.5’e düşüş süreci boyunca döviz ve altın alımına aralıksız devam eden lokallerin 8 seviyesinden döviz satışını bugün ilk kez gördüklerini belirttiler.

Ekonomide daha ortadoks politikalara doğru yaşanan değişim beklentisiyle yabancı yatırımcılar, bazı alanlarda neredeyse sıfıra kadar indirdikleri Türkiye pozisyonlarını son iki haftada belirgin artırdılar.

Buna karşın lokal yatırımcılar ise düne kadar döviz varlıklarını TL’ye çevirmiyorlardı. Aksine TL’deki ve özellikle de altın fiyatlarındaki düşüşü zaten tarihi rekor düzeyde olan döviz varlıklarını artırmak için yeni bir fırsat olarak değerlendiriyorlardı.

2) AKTİF RASYOSU KALDIRILDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Aktif rasyosunun hesaplanmasına son verilmesine ve ilgili uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

BDDK açıklamasında, Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Aktif Rasyosu hesaplanmanın uygulanmaya başladığı hatırlatıldı.

BDDK aktif rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda kaldırıldığını da belirtti.

2) TAHVİLLERE YABANCI TALEBİ

Hazine’nin Temmuz 2018’den beri gerçekleştirdiği ilk 10 yıllık gösterge tahvil ihracında ortalama bileşik faiz %12.32 oldu.

Bankacılar, genellikle yabancıların daha ağırlıkta olduğu ancak Hazine’nin yüksek maliyetleri borç stokuna kalıcı yansıtmak istememesi nedeniyle ihraç etmediği 10 yıllık TL cinsi gösterge tahvile yabancı talebinin olduğunu söylediler.

Önümüzdeki dönemde ihraçların devamı ile birlikte genel beklenti %3’lü seviyelere gerileyen TL cinsi tahvil stokundaki yabancı yatırımcı payının kademeli olarak artması.

Hazine bugün 13 Kasım 2030 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ihracında 2.5 milyar TL’si piyasadan yaklaşık 3.6 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Bugün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin de ilk kez ihracı ile birlikte 5.65 milyar TL borçlanma gerçekleştirildi. Hazine’nin 7 yıllık FRN’i yeniden ihracında dönemsel faiz %6.86 oldu.

4) KAPASİTE KULLANIMI ORANI ARTTI

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2020 kasım döneminde bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 kasım dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1708 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

5) SEKTÖREL GÜVEN HİZMET VE İNŞAATTA DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ekim ayındaki 79.7’den, Kasım ayında yüzde 2.8 azalarak 77.5’e geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım’da aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 2.8 ve inşaat sektöründe yüzde 5.7 azalırken perakende ticaret sektöründe aynı düzeyde kaldı.