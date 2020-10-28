Bugün ekonomide ne oldu? (28.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ve jeopolitik endişelerle 8.3224'e kadar yükselerek yeni tarihi zirvede seyrediyor.

Ekonomi yönetimi bir süredir benimsediği rekabetçi TL söylemi ile birlikte sıcak para olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin cari açığını uzun yıllar finanse eden fonlama tipi bilinçli olarak azaltılırken, doğrudan yatırımların ise payının artması isteniyor.

2) GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Dolarda yaşanan sert yükseliş altın fiyatlarında da rekor getirdi. Gram altın 508 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Uzmanlar 500 TL seviyesinin önemli bir psikolojik sınır olduğunu söylüyor. 500 üzerinde direnç noktası 505 TL olarak gösterilirken, gram altın fiyatının 500'ün üzerinde kalıcı olması durumunda 510 TL seviyesi takip edilecek.

3) ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal 2020 yılının son enflasyon raporu toplantısında konuştu.Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 9,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki beklenti bu yıl için yüzde 8,9, gelecek yıl için yüzde 6,2 seviyesinde bulunuyordu.



4) EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 88,5 iken, ekim ayında %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.