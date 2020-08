Çelebi Holding’in patronuna eski eşten 11 milyon dolarlık icra takibi

Meltem Çelebioğlu 2016’da 3 çocuğunun babası Can Çelebioğlu’na İstanbul Aile Mahkemesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Mahkeme çiftin sundukları protokol çerçevesinde boşanmalarına karar verdi. Meltem Çelebioğlu’nun boşandıktan sonra soyadını kullanmasına devam etmesine karar veren mahkeme Can Çelebioğlu’nun Meltem Çelebioğlu’na 20 bin dolar nafaka ve 12 milyon 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

LOS ANGELAS’TA DAİRE

Can Çelebioğlu, protokole göre Meltem Çelebioğlu’na Levent’te bir daire, Fethiye, Göcek’te yazlığın yarı hissesi, ABD Los Angelas’ta bir daire vermeyi kabul etti.

12 BUÇUK MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Boşanma protokolüne göre Can Çelebioğlu tazminatın 500 bin dolar ve bir milyon dolarını boşanmanın ardından ödedi. Kalan 11 milyon dolarlık bonoyu ise Can Çelebioğlu, 11 Ağustos 2020’de ödeyecekti. Bononun tarihi geldiğinde iddiaya göre ünlü iş insanı 11 milyon doları ödemedi. Bunun üzerine ABD’de yaşayan Meltem Çelebioğlu avukatı Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla icra takibi başlattı. Can Çelebioğlu icra takibinden kurtulmak için Mernis adresini sürekli değiştirdiği ileri sürüldü, şirkete yapılan tebligatı ise çalışanlar almadı.

İCRA TAKİBİ VE İHTİYATİ HACİZ KARARI

Bunun üzerine avukat Nezihe Hıdıroğlu, İstanbul Ticaret Mahkemesi’nden bir milyon TL’lik ihtiyati haciz kararı çıkardı. İhtiyati haciz kararı ile Can Çelebioğlu’nun tüm bankalardaki alacaklarına ve mallarına tedbir koydurdu. İcra müdürlüğü tüm bankalara yazı yazarak Çelebioğlu’nun maaş hesabı hariç tüm yatırımlarına haciz konduğunu belirtti. Taraflar arasında boşanma protokolünden kaynaklanan alacaklarla ilgili hukuki süreç devam ediyor.