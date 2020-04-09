Ciroların yarısı salgın kurbanı

Corona virüsü salgınına karşı bilim dünyası teyakkuz halinde çalışmaya devam ederken, süreçteki belirsizliklerle birlikte Covid-19'un iş dünyasına ilk etkileri de ortaya çıkmaya başladı.

Mart ayında Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının ardından üretim ve ticaretin pek çok sektörde durma noktasına gelmesiyle, şirketlerin yüzde 54'ünün cirolarının yüzde 50'den fazlasını kaybettiği açıklandı.

İş dünyası salgın sonrasında özellikle tedarik zincirlerinde yepyeni bir döneme geçileceğine işaret ederken, 10 işletmeden 8'i 2020 hedeflerini ve stratejilerini yeniden gözden geçiriyor.

Krizin ekonomik etkilerinin en erken 2020'nin üçüncü çeyreğinde bitebileceği düşünülürken, şirketlerin yüzde 11'i krizinin etkilerinin 2021'e sarkacağını düşünüyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından oluşturulan “Hedefler İçin İş Dünyası Platformu”, mart sonunda gerçekleştirdiği bir anket ile salgının iş dünyasına olan ilk etkilerini ortaya koydu.

780 şirketin katıldığı ankette öne çıkan en önemli bulgu, hedeflerde ve yaşanan kayıpların oranındaki belirsizliğin devam etmesi oldu.

3 şirketten 1'i durdu

Araştırmaya göre 3 şirketten 1'i corona virüsü ile birlikte işlerinin tamamen durduğunu açıkladı. Ankete yanıt veren firmaların sadece yüzde 8'i işlerinin rutin seyrinde olduğunu açıklarken, yüzde 32'si ise kriz yönetimine başladığını, yüzde 29'u yoğun bir şekilde kriz yönetimi yaptığını belirtti.

Üretim ve satış faaliyetlerinin durması ile birlikte cirolar da ağır yara aldı. Şirketlerin yüzde 54'ü salgın sonrası cirolarının yüzde 50'sini kaybederken, ciro düşüşlerinde bölgelere göre önemli farklılıklar dikkat çekiyor.

Güneydoğu Anadolu'da firmaların yüzde 71'i cirosunun yarıdan fazla düştüğünü söylerken, Batı Anadolu'da ise bu oran yüzde 32 olarak açıklandı.

Şirketlerin yüzde 79'u Covid-19 krizinden dolayı 2020 stratejilerini yeniden gözden geçirdiğini aktardı.

KRİZ 2021'E SARKAR MI?

Gelecek kaygısı ve salgının ekonomik etkilerine ilişkin farklı vadeler ortaya çıkarken, şirketlerin yüzde 18'i öngörü için ortamın oldukça puslu olduğuna işaret etti.

Şirketlerin yüzde 29'u 2020'nin ikinci çeyreğinde, yüzde 24'ü üçüncü çeyreğinde, yüzde 18'i ise dördüncü çeyreğinde salgın etkisinin devam edeceğini dile getirdi. Şirketlerin yüzde 11'i ise 2021'de de krizin etkisinin devam edeceğini düşünüyor.

Salgının en derin etkisini gören sektörler ise yüzde 92 ile makine sektörü, yine yüzde 92 ile tekstil ve hazır giyim, yüzde 89 ile turizm sektörü oldu. Şirketlerin yüzde 51'i tedarik zincirlerinin etkileneceğini açıkladı.