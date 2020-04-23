Corona Victoria’s Secret’ı da karıştırdı

Sycamore Partners, şubat ayında yaptığı görüşmelerde Victoria's Secret'ın yüzde 51 hissesini almak için L Brands ile anlaşma yaptı. Ancak The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, corona virüsü salgını sonrası işler karıştı. Sycamore Partners, salgından önce imzalanan 525 milyon dolarlık anlaşmayı feshetmek için dava açtı.

İŞÇİLER İZNE GÖNDERİLDİ, KİRALAR ÖDENMEDİ

Delaware Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde fesih sebebi olarak, L Brands'in Victoria's Secret'ın ABD'deki mağazalarını kapatmasını, işçileri ücretsiz izne yollamasını ve dükkanların nisan ayı kiralarını ödememesini gösterdi. Şirket, mahkemenin kendi lehlerine bir karar vermesini dört gözle bekliyor.

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KARŞI DAVA AÇACAKLAR

L Brands ise davanın tamamen haksız olduğu görüşünde. Yapılan açıklamada, “Bu davada kendimizi şiddetle savunacağız ve yapılan anlaşmadan doğan haklarımız için yasal yollara başvuracağız” denildi. L Brands'in de yarın karşı dava açması bekleniyor.

Şubat ayında iki şirket arasında yapılan 525 milyon dolarlık anlaşmaya göre Sycamore, yüzde 51 hisse Victoria's Secret'ın yönetimine geçecek ve yıllardır markanın CEO'su olan Leslie Wexner da istifa edecekti.