Coronavirüs aşısında hammadde riski

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınında umutlar aşılara bağlandı. Pandemi her gün binlerce insanın hayatına mal olmasının yanı sıra ekonomiye de büyük zarar veriyor. Coronavirüsün bir yılda 3.4 trilyon dolar kayba neden olduğunu söyleyen Sağlık Ekonomisi Uzmanı ve MEF Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Başer, 2024 yılına kadar tüm dünyanın aşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye'de umutların Faz 3'ü henüz tamamlanmamış, etkili olduğu sadece Çin Hükümeti tarafından kontrol edilen Global Gazetesi'nde yayınlanmış bir aşıya bağlı olduğunu anlatan Başer, Biontech&Pfizer ve Moderna aşılarının da Türkiye için önemli seçenek olduğunu aktardı. Başer, “İki aşı için de kullanılan hammadde önemli bir sorunu ortaya çıkaracak. Çünkü aşıların üretiminde kullanılan bazı hammaddeler Covid-19 testlerinde de kullanılıyor. Salgını kontrol etmek için hem testleri hem aşıyı artırırken, hammaddede güçlükler yaşayacağız” dedi.

ÇİN AŞISI UMUT OLDU

“ABD, İngiltere, Avustralya, Japonya, AB ülkelerinin nüfuslarının üstünde alım yaptığı bir ortamda ücret ve talep patlaması nedeniyle bekleme sırasının sonunda kalmış ülkelerde Çin aşısı büyük umut vadediyor” diyen Başer, Çin aşısının ucuz olmadığını söyledi. Sinovac fiyatlarının iki doz başına 30 dolar civarı bir fiyattan Çin'de satıldığını ifade eden Başer, “Endonezya 40 milyon doz için doz başına 13.60 dolardan anlaşma sağladı. Astra Zeneca'nın aşısı doz başına 3 dolardan, Pfizer ve BionTech aşısı 19.5 dolardan, Moderna'nın aşısı ise 35 dolardan satılacak. Yani Türkiye'de Çin aşısı denince ucuza aşı alınıyor mantığı doğru değil. Çin aşısında fiyatlar dünya standartlarında olacaktır. Burada emin olunması gereken Faz-3 sonuçları ve bunların bağımsız hakemler tarafından incelenip onaylanmasıdır ki, ondan sonra herkes aşıyı rahatça kullanabilir” diye konuştu.

ŞİRKETLER ÇALIŞANI AŞI YAPTIRMAYA ZORLAYACAK

ABD'de yer alan Yale Liderlik Enstitüsü tarafından yöneticilerle yapılan yakın bir ankete göre, büyük şirketler bazı çalışanlar için coronavirüs aşılarını zorunlu kılabilir. Kuruluştan yapılan açıklamada Goldman Sachs, Johnson & Johnson, UPS, American Airlines ve Walmart gibi yöneticiliğini yapan 150 CEO'nun yüzde 72'sinin coronavirüs aşısının çalışanlara zorla uygulanmasını desteklediği belirtildi. Bu arada Brezilya Yüksek Mahkemesi, coronavirüsü aşısı olmayanlara cezai uygulamalar yapılmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Ricardo Lewandowski, “Aşı olmayanlar bazı etkinliklere katılamayabilirler ya da belirli yerlere gidemeyebilirler” ifadesini kullandı.