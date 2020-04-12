Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan IMF açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı canlı yayında corona virüsü salgını sonrası ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle IMF’den yardım isteme konusunu değerlendirdi. Kalın yaptığı açıklamada, “Gündemimizde yok. Yeni bir anlaşma yapma planında değiliz” ifadelerini kullandı.

IMF BAŞKANI: FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYORUZ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, corona virüsü salgını nedeniyle küresel ekonomide yaşanan zor dönemde Türkiye dahil tüm ülkelerle fikir alışverişinde bulunduklarını, ekonomilere yardımcı olabilmek için politika önerileriyle yapıcı görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Öte yandan IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen ise 30 Mart’ta yaptığı açıklamda, Türkiye ve Rusya’nın corona konusunda IMF’den yardım isteyen ülkeler arasında yer almadığını açıklamıştı.