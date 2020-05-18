Dev Turizm-İş Genel Başkanı Yahyaoğlu: Turizm personeli sezona hazır değil

Türkiye'de turizm sezonunu açmak için önemli hazırlıklar yapıyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otellerin sezona açılması için corona sertifikası şartı getirildi. Otellerin sertifikayı almak için sosyal mesafe, sıkı hijyen önlemleri ve personelin pandemi eğitiminin de yer aldığı 132 kriterin yerine getirmesi gerekiyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı (DİSK) Dev Turizm İş Genel Başkanı Mustafa Safvet Yahyaoğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada Türkiye’deki otellerin son durumunu değerlendirdi.

Otellerin açılması için bazı kriterler getirildiğini, bunun başında da personelin pandemi konusunda eğitimi olduğunu söyleyen Yahyaoğlu, otellerin personelin eğitimi konusunda henüz bir hazırlık yapmadığına dikkat çekti.

“PERSONEL KONUSUNDA BİR HAZIRLIK YAPILMADI”

Otellere açılması için sertifika şartı getirildiğini belirten Yahyaoğlu, şunları söyledi, “Başta kriterler belirleniyor. Fakat bu kriterlerle ilgili otellerde henüz bir çalışma başlatılmadı. Başlamadığı halde Mayıs ayının 28'inde otellerin açılacağı söyleniyor. Ne personel alındı, ne de personele bir eğitim verildi. Ne personelin hastalıktan kendini, ne de müşteriyi nasıl koruyacağı konusunda bir çalışma yapılabildi. Yani bu süreç hazırlıksız, ‘bir an önce açılsın’a döndü. Bu doğru bir uygulama değil. Bilim kurulu üyeleri bunun doğru olmadığını söylüyor. Sezon kararının zamansız, erken olduğunu, havuz ve denize girmenin sağlığı güvence altında tutabileceğine inanmadıklarını, bunun erken olduğunu söylüyorlar. Her ne kadar su yoluyla bulaşmaz gibi görünse de, aynı anda havuzda, ya da denizde birçok insan olduğunda virüs taşıyan bir insan varsa diğerlerine de bunu bulaştıracaktır.”

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“KAPALI KALMANIN GETİRECEĞİ BİR TAKIM KÜLFETLER VAR”

Otellerin açılma tarihinin hastalığın yayılma bakımında erken olduğunu ifade eden Yahyaoğlu, “Bu konuda birçok risk söz konusu, fakat yöneticilerin bu riskleri göze almalarının sebebi, ekonomiyi idare edememeleridir. Yani kapalı kalmanın getireceği bir takım külfetler var. Kapalı kalmaya devam edin dendiği zaman külfetlere katlanması gerecek. Normalleşme adı altında kapalı kalma durumunu değiştirerek, ‘geçin işinizin başına başınızın çaresine bakın’a dönüyor iş… Bu sağlıklı değil, fakat ülkenin ekonomisi kapalı kalmaya elverişli olmadığı çok açık. Ne işsizlik kasasında işçilerin 135 milyar lira birikmiş parası var, ne de Merkez Bankası'nda “kefen parası” diye ayrılmış teminat paraları var. Bunların hepsi daha önceki yıllarda harcandı. Şu an gelinen noktada pandemide devletin elinde bu sürece dayanabilecek birikim maalesef yok. Böyle olunca da ‘açalım işletmeleri, açalım otelleri çalışma başlasın ekonomi çarkı dönsün, piyasa benden bir destek beklemesin, hastalanan hastalansın herkes başının çaresine baksın’a dönüyor iş” dedi.

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“OTELLERİN YÜZDE 30-25 AÇILIRSA, YÜZDE 80 TURİZM PERSONELİ İŞSİZ KALACAKTIR”

Corona virüsü sürecinde otellerin yüzde 30'ndan daha azının açılacağını dile getiren Yahyaoğlu, “Şu durumda oteller açıldığında yüzde 25 ya da 15 oranında müşteri bulabilirlerse çok iyi. Otel yöneticileri birliği başkanı ‘yüzde 40'ın altında bir doluluk olursa oteller zarar eder, bu şartlar altında otellerimizi açmamak daha iyi’ diyor. Ancak bu durumda otel zinciri olan işletmeciler, bir ya da iki otellerini açıp duruma bakacaklar gibi görünüyor. Bu sene sezonun canlanacağına benim de bir inancım yok. Yabancı turistin neredeyse tamamına yakını gelmeyecek. Ekonomik anlamda bütün dünya sıkıntıya girdi, yani bireylerde gelirlerini kaybetti bu süreçte… İnsanlarda ne turizm iştahı kaldı ne de imkanı. Şimdi turist gelecek sağlık koşullarının ne olduğunu bilmediği bir ortama… Nasıl bir güvence verilecek, ‘gel burada sağlığını kaybetmeyeceğinin bir garantisi var’ denilebilir mi? Bu durumda otellerin yüzde 30-25 açılırsa, yüzde 80 turizm personeli işsiz kalacaktır. 2020 yılı olarak baktığımızda otel çalışanlarının yüzde 80'i iş başı yapamayacak. Açılacak otellerde eksik kadro ile başlayacaklar” ifadelerini kullandı.