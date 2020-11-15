Doğan Holding CEO’su Göğüş: Belirsizliği yönetmek artık bir zorunluluk

Pandemi çağının başladığı yorumları yapılırken görünen o ki belirsizlik hayatlarımızda artık kalıcı olacak. Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, kurumların ve çalışanların bu yeni dönemde hızla değişen koşullara adapte olabilmesi gerektiğini söyledi.

Çeyrekler bazında sürekli tahmin modeline geçtiklerini açıklayan Göğüş, “2020 yılı büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Belirsizlikle mücadele etmek için sürekli tahmin modeli ile riskleri ve fırsatları yönetiyoruz. Belirsizliği yönetmek artık bir mecburiyet” dedi.

Peki dolar kurundaki oynaklık nasıl etkiliyor? Doğan Holding CEO’su ilk kez geniş bir portföye sahip olmalarının riskleri dağıtmak anlamında büyük faydasını gördüklerini söyledi.

Göğüş geçen yıl sonu itibarıyla şirketlerde bilanço açık pozisyonları kapattıklarını, bunun faydasını gördüklerini anlattı. Toplamda yıl başında belirledikleri hedeflere paralel gittiklerini belirten Göğüş, girişimcilik kaslarını güçlendirmenin önemli olduğunu, örneğin otomotivde ikinci el işini hayata geçirdiklerini, Çelik Halat şirketinde Brezilya gibi yeni pazarlara açıldıklarını anlattı.

Sesa Ambalaj’ı satın aldıklarını ve yatırım bankası kurma sürecinin devam ettiğini belirten Göğüş, “Hem klasik yatırım bankacılığı hem de e- ticaret platformlarındaki KOBİ’leri hedefleyen fintek ürünlerine yönelik bir banka kuruyoruz. 2021’in ilk çeyreğinin içinde, en kötü ilk çeyreğin sonuna doğru faaliyete geçmeyi planlıyoruz. Sıfırdan bir yatırım yapmak burada bir avantaj olacak” dedi.

HİBRİT MODELE GEÇİŞ

Göğüş’e göre evden çalışmanın bir zorunluluk haline geldiği karantina günleri kurumlar için “böyle de oluyormuş” denilmesini, böylece iş yaşamının kalıcı olarak dönüşmesini beraberinde getirdi. Göğüş, kurumların bundan sonraki süreçte çalışan sayısında verimlilik esasıyla, ekibi gerektiği kadar büyüterek ve dev ofis binaları ile değil hibrit sistemle çalışacağını öngördü.