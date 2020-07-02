Dolar ne kadar oldu? (02.07.2020)

Corona virüsü salgınının önüne geçmek, topluma bağışıklık kazandırmak için aşı geliştirilmesi çabalarından gelen pozitif haberler ABD ve Avrupa’da vadeli endekslere olumlu yansıyor.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi sabah saatlerinde 43 puan, yüzde 0,17 artışla 25.618 puandan işlem görürken, vadeli Dax endeksi de düne göre 111,5 puan, yüzde 0,91 artıda.

S&P 500 vadeli endeksi 4,25 puan, yüzde 0,14 yükselirken, FTSE 100 vadeli endeksi de 0,38 puan, yüzde 0,62 artış gösterdi.

ABD’de istihdam verilerinin izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,84 civarında başladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 150'e yükseldiğini açıkladı.

ERDOĞAN VE MERKEL TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Almanya’ya giderek Türkiye’de tatil yapmanın güvenli olduğunu anlatacak.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Mayıs ayında 3,5 milyar dolar olan gelişmekte olan piyasalara portföy yatırımlarının Haziran ayında 32,1 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

ABD’de yarın tatil olması nedeniyle veri anlamında yoğun bir gün olacak. Tarım dışı İstihdam, haftalık işsizlik başvuruları, dış ticaret (15.30), New York ISM iş koşulları endeksi (16.45), fabrika siparişleri (17.00), doğal gaz stokları (17.30) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri izlenecek.

İKİ AŞI HABERİ PİYASALARI CANLANDIRDI

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının üçüncü faz insanlı denemelerinden iyi haber geldi. Araştırmacılar, aşı sayesinde insan vücudunun virüse karşı kendini koruyacak bağışıklığı gösterdiğini açıkladı. Ancak aşının piyasaya çıkış tarihi ile ilgili kesin bilgi veremeyen yetkililer, kış ayları için ‘en kötüsüne hazırlıklı olun’ uyarısında bulundu.

KLİNİK TESTLERDE OLUMLU SONUÇLAR VERDİ

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD merkezli ilaç firması Pfizer’ın işbirliği yaptığı aşı çalışmasında insanlar üzerinde yapılan deneylerde ilk sonuçların pozitif olduğu açıklandı.

Sağlıklı kişiler üzerinde denenen aşının bağışıklık tepkisi sağladığı ancak yüksek dozlarda ciddi olmayan yan etkilere neden olduğu belirtildi. Aşı sonucunda ortaya çıkan ve Covid19 virüsünü nötralize eden antikor seviyesinin, corona virüsü hastalığı geçirip iyileşen kişilerdeki antikor seviyesinin 1,8 ile 2,8 katı arasında olduğu aktarıldı.

Daha yüksek antikor seviyesinin virüse karşı bağışıklık sağlayıp sağlamayacağı henüz net değil. Aşıyı kullananların enfekte olma olasılığının en az yüzde 50 daha az olduğunu kanıtlamayı amaçlayan daha geniş çaplı çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu çalışmaların ABD'de yaz aylarında yapılması planlanıyor. Şirket, aşının dört farklı versiyonunu test ediyor. Daha geniş çalışmalar için bu dört aşıdan biri seçilecek.

Şu an dünya genelinde 14 ayrı covid-19 aşı çalışması insanlar üzerinde test aşamasında bulunuyor. Toplamda ise çeşitli aşamalarda olan 178 farklı aşı çalışması bulunuyor. Almanya’nın Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech, corona virüsüne karşı aşı çalışmaları kapsamında 16 Mart’ta Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma), 17 Mart’ta ABD’li Pfizer firmasıyla işbirliği anlaşması imzalamıştı.

2008'de kurulan BioNTech, kanser gibi ciddi hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Şirket, hisselerini geçen yıl ABD'de Nasdaq borsasında 15 dolardan halka arz ederek, 150 milyon dolar toplamıştı. Şirketin değeri ise 3,39 milyar dolar olarak açıklanmıştı. BioNTech’in şu anki piyasa değeri ise 14,6 milyar dolar seviyesinde.