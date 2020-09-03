Dolar ne kadar oldu? (03.09.2020)

Öte yandan piyasada Yunanistan ile yeraltı kaynakları nedeniyle yaşanan gerilim ile birlikte AB ile ilişkiler de takip edilen ana konular arasında yerini koruyor. Yatırımcıların doların değer kaybedeceğini öngörerek aldıkları pozisyonları azaltmaları ve Avrupa Merkez Bankası’nın euronun yükselişinden endişelendiği düşüncesiyle euro satmalarıyla dolar dünkü kazanımlarını korudu.

Dolar bu yükseliş ile başlıca para birimleri karşısında Salı günü gördüğü 28 ayın en düşük seviyesinin yaklaşık %1 üzerine çıkardı ve Haziran’dan bu yana arka arkaya ilk defa art arda iki gün değer kazandı. Paritedeki yükselişler ardından sert düşüş ile birlikte euro/TL 8.84 tarihi zirvesinden 8.72’li seviyelere geriledi. Benzer şekilde parite etkisiyle dolar/TL 7.35’li seviyelerden 7.4’e doğru yükseldi.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Özellikle Ağustos ayı içindeki dönemde TL’deki değer kaybının artmasıyla beraber, önümüzdeki aylarda kurdan kaynaklı maliyetler konusunda enflasyon için sapma aralığı genişleyebilir. Bu da yıl içinde enflasyonun çift hane bölgesinde kalmaya devam etmesi demek olacaktır. Merkez Bankası'nın mevcut noktada pandemik koşullara bağlı %8.9 seviyesine doğru yaptığı enflasyon beklentisi revizyonuna dair yukarı yönlü riskler artmıştır” dedi.

Beklentilerin yıl sonu için %10.8 civarında olduğunu belirten Erkan, “Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 2 Eylül itibariyle %10.16 seviyesine çıkmıştır. Son PPK’da bir direkt politika faizi artışı veya faiz koridoru ayarlaması gelmediği gibi, likidite yönetimine devam edileceği belirtilmişti. Merkez Bankası’nın yan yollu politika sıkılaştırmasının etkilerini TL istikrarı ve bunun enflasyon yansıması bakımından ana belirleyici olarak izlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

TCMB SIKILAŞTIRMAYI %10-10.5 ARASINDA DURDURACAK MI?

TCMB yaklaşık 1 aydır piyasaya verdiği faizi, geleneksel yöntemli repo ihaleleri ile gerçekleştirdiği sıkılaştırma adımlarıyla yükseltirken, ortalama fonlama maliyeti bu hafta ilk kez sabit kaldı.

Sıkılaştırma adımlarıyla 4 Ağustos’tan bu yana aralıksız artış kaydeden fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’de bulunuyordu.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti salı günü itibarıyla bir önceki güne göre 1 aydan beri ilk kez sabit kalarak %10.15 oldu. Dün ise %10.16’ya sınırlı bir yükseliş oldu. Bu verilere göre TCMB 300 baz puana yakın sıkılaştırma yapmış oldu.

Piyasalar sıkılaştırmanın gideceği üst banda ilişkin beklentisi %%10-10.5 aralığında oluşmasıyla TCMB’den yeni bir adım olmaksızın sıkılaştırmanın daha da kuvvetlenmeyeceği beklentisi belirginleşmiş oldu.

TCMB'NİN BUGÜNKÜ TOPLANTISI ÖNEMLİ Bir bankanın Hazine yetkilisi, 'TCMB %10'nun hemen üzerinde sıkılaştırmaları bırakacağını düşünüyoruz. Piyasalardaki genel beklenti bu şekilde. Aksi bir adım için gecelik borçlanma piyasalarında yeni sınırlamalar gelmesi gerekiyor. Ancak TCMB bunu yapacak olsaydı fonlamadaki yükselişi durdurmadan önce yapardı diye düşünüyoruz' dedi ve ekledi: 'Bu kapsamda TCMB'nin bugünkü yatırımcı toplantısı da yakından takip edilecek. Ancak bir önceki toplantıda rezervler para politikası gibi konularda herhangi bir mesaj verilmemiş PPK özetleri tekrar edilmişti. TCMB'nin bugün yeni bir mesaj verip vermeyeceği önemli.'

Öte yandan bugün TCMB’nin haftalık para banka rezerv ve menkul kıymet istatistikleri de piyasalarda yakından takip edilecek. Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 550 baz puanın altındaki seyrini sürüyor ve kademeli olarak 500 baz puana doğru yakınsıyor.

5 yıllık CDS saat 0849 itibarıyla 495/505 seviyesinde bulunuyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem %13.51 oldu. Piyasalar tarafından Hazine’den uzun süredir talep edilen 10 yıllık ihraçlara ise yeniden başlanacağı açıkladı. (REUTERS)