Dolar ne kadar oldu? (08.09.2020)

Bu endişelerin döviz ve altın cinsi varlıklara yeni bir yönelim ve dolar/TL’de yeni bir baskı unsuru oluşturup oluşturmayacağı piyasalar tarafından ana endişe kaynağı olarak izleniyor. TCMB’nin her ne kadar %10.15 etrafında sıkılaştırmayı durdursa da mevduat getirilerinin yüksek montanlı işlemlerde %13’lere kadar ulaşması şimdilik lokalllerin yeni bir döviz yönelimine gitmesinin önüne geçiyor.

TCMB’nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla %10.16’ya kadar yükseltti. Ancak yükseliş geçen hafta itibarıyla son buldu. Fonlama maliyetindeki günde 1 baz puan ile oldukça sınırlı düşüşler oldu. Piyasa fonlamanın yeni karar olmaksızın %10-10.50 bandında kalması bekleniyor. Dün itibarıyla ortalama fonlama maliyeti de %10.16 seviyesinde.

Küresel piyasalarda dolar dünkü zayıf kazanımlarını muhafaza ederken, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Perşembe günkü para politikası kararının euroda satış baskısı yaratıp yaratmayacağına odaklandılar. Birçok analist bankanın para politikası duruşunda bir değişiklik öngörmezken, euronun dolar karşısındaki kuvveti hakkında endişe ortaya koyan merkez bankasının enflasyon tahminlerine ilişkin verebileceği mesajlara bakacaklar.

ABD piyasalarının dün tatil olmasından ötürü düşük hacimle gerçekleşen işlemlerde dolar diğer para büyük para birimlerinin olduğu sepet kur karşısında %0.2 yükselerek 93.128’den işlem gördü.

Euro ise yaklaşık aynı miktarda değer yitirerek 1.1816 dolara geriledi. Hazine’nin önümüzdeki hafta açıklayacağı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin öncü veri olarak takip edilen nakit gerçekleşmeler ise ağustos ayında 30.4 milyar TL fazla verdi. Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 550 baz puanın altındaki seyrini sürüyor ve kademeli olarak 500 baz puana yaklaşıyor.

5 yıllık CDS bu sabah itibarıyla 507/520 seviyesinde bulunuyor. Kasımda 2018’den beri ilk kez ihracı yapılacak olan gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem %13.89 oldu. Öte yandan piyasada Yunanistan ile yeraltı kaynakları nedeniyle yaşanan gerilim ile birlikte AB ile ilişkiler de takip edilen ana konular arasında yerini koruyor.

DÜNYA BORSALARI

Asya borsaları ve ABD borsası vadeli kontratları, Avrupa borsalarındaki hafif yükselişten güç bulmaya çalışırken yatırımcıların bir süredir sert yükselen ABD teknoloji hisselerinin yaşadığı son düşüşten toparlanıp toparlanamayacağını izliyorlar.

Japonya’nın Nikkei endeksi, ekonominin İkinci Dünya Savaşı sonrası en keskin daralmayı kaydettiğini gösteren veriler sonrası %0.4 yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise %0.37 arttı.

Öte yandan, Avustralya hisseleri ise potansiyel Covid-19 aşısıyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların risk iştahlarını arttırmasıyla %0.8 yükselerek art arda ikinci günde de kazanımlarını sürdürdü. Dün ABD finansal piyasaları tatil nedeniyle kapalı kalırken, Avrupa’nın STOXX 600 endeksi ise %1.7 artış gösterdi.

ABD’nin S&P 500 vadelileri dünkü kayıplarını telafi ederek %0.5 artışla işlem gördü. Teknoloji hisseleri daha kırılgan gözükürken, Nasdaq vadelileri ise %0.1 düştü. (REUTERS)