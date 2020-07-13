Dolar ne kadar oldu? (13.07.2020)

Dolar/TL uzun bir süredir olduğu gibi yeni haftaya da 6,86 seviyelerinde başladı. Euro/TL de 7,77 seviyelerinde. Kamu bankalarının döviz arzının da etkisiyle dolar/TL yaklaşık bir aydır 6,84-6,86 aralığında hareket ediyor.

Bugün piyasaların gözü saat 10.00’da Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı ödemeler dengesi (cari açık) verilerinde olacak. Bir önceki yılın nisan ayında 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşmişti.

Cari açıktaki artış, TL üzerinde baskı yaratıyor.

Corona virüsü salgınının ihracat ve turizm gelirlerinde sert düşüşe neden olması mart ve nisanda cari işlemler dengesini olumsuz etkilerken, Reuters anketine göre cari dengenin mayıs ayında 4 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Yıl sonunda ise açığın 18 milyar dolar seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Bugün piyasaların izleyeceği bir diğer veri, TÜİK’in saat 10.00’da izleyeceği sanayi üretimi istatistikleri olacak. TCMB de saat 14.30’da temmuz beklenti anketi sonuçlarını paylaşacak.

TCMB’DE TECRÜBE ŞARTI KALKTI

Merkez Bankası başkan yardımcılığı için 10 yıllık tecrübe şartını kaldıran, TCMB’nin bankalardan anlık bilgi sağlamasının önünü açan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de Cumartesi günü yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birçoğu 2018’den beri yürürlükte olan düzenlemeler için TCMB Esas Mukavelesinde değişikliğe gidildi.