Dolar ne kadar oldu? (17.09.2020)

Asya borsaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre sıfıra yakın tutma taahhütüne rağmen hırpalanmış ABD ekonomisini destekleyecek yeni önlem açıklamamasının ardından gerilerken, dolar değer kazandı.

Fed, ABD’de kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde yaptığı son para politikası toplantısının ardından enflasyon “bir süre” merkez bankasının %2 olan hedefini “ılımlı düzeyde aşma” yolunda ilerleyene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı.

Para politikası açıklamasıyla birlikte açıklanan yeni ekonomik tahminlere göre çoğu politika yapıcı faiz oranlarının en az 2023’e kadar sabit kalacağını ve enflasyonun bu dönemde %2’yi geçmeyeceğini tahmin etti. Dolar/TL geçen hafta 7.4970 seviyesine kadar yükseldikten sonra kalıcı olmasa da 7.42’ye kadar gerilemiş ancak haftayı zirveye yakın tamamlamıştı. Dolar/TL dün gece saatlerinde illikit piyasada 7.5490 seviyesini gördükten sonra bu sabah güne 7.5 civarında başladı.

Bir bankanın Hazine yetkilisi, “Son günlerde bir çok kuruluşun bu yıl için küresel daralma tahminlerini azalttığını görüyoruz. Bu önemli Türkiye için de benzer trend söz konusu. Aşı denemelerinin hızlanması ve daralmanın daha düşük olacağı beklentisi piyasaları destekliyor” dedi ve ekledi: “Dün ise küresel merkez bankası kararlarından yeni bir destek açıklanmaması sonrası risk iştahının azaldığını gördük. Dolar değer kazanırken gelişmekte olan ülke piyasalarında da

satış var.”

TCMB SIKILAŞTIRMAYI %10.3’ÜN ÜZERİNE ÇIKARDI

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları ile bir süre %10.15 seviyesinde yatay seyreden ortalama fonlama maliyetini yaklaşık 15 baz puan artırarak %10.3’ün üzerine taşıdı. Ortalama fonlama maliyeti dün %10.32 oldu. Öte yandan Pazartesi ve Salı günü %11.75 seviyesindeki geç likidite penceresi depo piyasasında (GLP) 14 milyar TL tutarında kullanım ardından dün 4.5 milyar TL kullanım oldu.

Yine aynı faiz seviyesindeki GLP repo kullanımı ise 400 milyon TL oldu. TCMB geçmişteki örneklerin aksine geç likidite penceresini ana fonlama aracı olarak kullanmıyor. Ancak piyasada homojen

dağılım olmadığından 300 milyar TL’nin hemen altındaki toplam fonlamanın sınırlı bir kısmı GLP’den de yapılıyor.

LOKALLERİN DÖVİZE YENİ YÖNELİMİ ZAYIF

TCMB’nin sıkılaştırma adımları bankaların kredi ve mevduat faizlerine de yansırken bu süreç lokallerin dövize, altına ya da bunları barındıran fonlara hızlı yöneliminin de şimdilik önüne geçiyor. Öte yandan bankalar, kamu bankaları öncülüğünde ithal tüketimi tetikleyen kredi genişlemesini durdurdu.

Bireysel kredilerde vade de 36 aya indirildi. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara bu hafta Reuters’da yayımlanan söyleşi de TCMB dışındaki kurumların da katkısıyla finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını belirterek bunun kısa vadede TCMB’nin elini rahatlatabileceğini söyledi.

Bankacılar artan cari açık ve bunun kamu rezervlerinden finanse edilmeye devam edilmesinin endişe kaynağı olarak görmeye devam ediyor. Bankacıların hesaplamalarına göre 2019 yılından beri kamunun sağladığı döviz arzı 120 milyar dolar civarında.

Bu adımlar TCMB rezervlerinin yeterliliğini sorgulanır hale getiriyor. Piyasalarda TCMB’nin mevcut sıkılaştırma adımlarını destekleyecek şekilde aktif rasyosunun gevşetilmesi, mevduat stopaj oranlarının aşağı yönlü güncellenmesi ve enerji keşfinin yukarı yönlü revize edilebileceğine yönelik beklentiler de TL cinsi yatırım araçlarını son dönemde destekleyen ya da destekleyebilecek beklentiler olarak öne çıkıyor.

Öte yandan TCMB’nin bugün açıklayacağı para banka, menkul kıymet ve rezerv verileri takip edilecek. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem %13.35 seviyesindeydi. Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 500-550 baz puan arasındaki seyrini sürüyor. 5 yıllık CDS Moody’s’in not indirimi sonrası yükselse de yeniden 500 puana doğru düşüşte. (REUTERS)