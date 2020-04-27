Dolar ne kadar oldu? (27.04.2020)

Açıklanacak önemli bir verinin bulunmadığı haftanın ilk gününe dolar/TL 7 seviyesine yakın bir noktada başladı.

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü dolayısıyla son 24 saatte 30 bin 177 test yapıldığını, vaka sayısının 2 bin 357, hayatını kaybedenlerin sayısının 99 olduğunu duyurdu.

WUHAN’DAKİ BÜTÜN HASTALAR TABURCU EDİLDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ise, corona virüsü salgının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 26 Nisan tarihinde sadece 3 yeni corona virüsü vakası tespit edildiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi Sözcüsü, corona virüs tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'ın bugün işe döneceğini açıkladı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, imalat ve inşaat sektöründe bulunan işletmeleri 4 Mayıs'tan itibaren açmayı hedeflediklerini duyurdu.

Öte yandan corona virüsünün vurduğu AB şirketleri cirolarının yüzde 5’ine varan miktarda kredi alabilecekler.

ABD’DE BÜTÇE AÇIĞI DÖRDE KATLANDI

ABD’de Kongre Bütçe Ofisi (CBO), corona virüsü nedeniyle ülke genelinde uygulanan tecrit ve karantina tedbirlerinin etkisi ile ABD’de federal bütçe açığınını cari mali yılda neredeyse dörde katlanarak 3,7 trilyon dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Öte yandan bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi telekonferans sistemiyle toplanacak. Toplantıda 1 Mayıs ve hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirlerin görüşmesi bekleniyor.