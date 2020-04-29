Dolar ne kadar oldu? (29.04.2020)

Piyasalar yeni günde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını izleyecek. Fed faiz kararı Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacak. Piyasalarda beklenti faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat corona virüsünden 92 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 392 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 18 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Salgının yayılmasının kontrol altına alınması, ekonomide de çalışma hayatını ve üretimi eski seyrine geri döndürmemiz için umudumuzu artırdı.” dedi.

AVM’LER İÇİN SON SÖZ BİLİM KURULU’NDA

Öte yandan Perakende sektörü sancılı bir açılış sürecine girdi. Büyük ciro kayıpları ile başlayacak mağaza açılışlarında markalar 3 ay kirasız dönem, AVM yatırımcıları ise kredi borçlarına faizsiz 6 aylık erteleme talep ediyor. Haziran’da kepenk açmak isteyen AVM’ler için son söz Bilim Kurulu’nda.

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İTALYA’NIN NOTU İNDİRİLDİ

Fitch Ratings, İtalya’nın kredi notunu BBB- seviyesini indirdi ve yapılan not indiriminin corona virüsü salgınının İtalya ekonomisine ciddi etkisini yansıtttığı bildirdi. İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, Fitch’in not indirimi kararınının Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası tarafından alınmış önemli ekonomik kararları hesaba katmadığını savundu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe yeni tip corona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

JACKSON HOLE BELLİ DEĞİL

Kansas City Fed, her yıl Eylül ayında Jackson Hole’da düzenlenen yıllık merkez bankacılar sempozyumunun bu yıl yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmekte olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin corona virüsü salgınının yoğun şekilde görüldüğü yerlenden yapılacak uluslararası uçuşlarda yolculara corona virüsü testi yapılmasını değerlendirmekte olduğunu söyledi.