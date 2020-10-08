Dolar ve altın ne kadar oldu? İşte piyasa için teknik analizler

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle döviz kurları rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye’nin S-400 füzelerini test edeceği haberlerinin çıkması, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilim ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikler kur üstünde baskı oluşturuyor.



Dolar/TL 7,89’u, euro/TL ise 9,29’u aşarak tarihi rekorlarını bir kez daha kırdı.

Öte yandan ABD’de biri Cumhuriyetçi biri de Demokrat Partili olmak üzere iki senatör Başkan Donald Trump yönetimine Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri aldığı için yaptırım getirme çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Parti’den James Lankford ve Demokrat Parti’den Chris Van Hollen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Türkiye’nin S-400’leri test edeceğine yönelik haberleri sordu ve Türkiye’nin ABD’nin kararsız kalmasından “cesaret bulduğu” eleştirisini getirdi.

Bir gün önce yeni ekonomiyi destekleme paketi hakkında Kongre ile yapılan müzakerelerden çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, dün geri adım attı. Trump Kongre’ye corona virüsünden yoğun zarar gören sektörler, küçük işletmeler ve tüketicilere destek olacak küçük ölçekli bir dizi yardım paketi hazırlama çağrısında bulundu. Trump’ın tavır değişikliği risk iştahını destekledi.

YURT İÇİNDE BUGÜN HANGİ VERİLER AÇIKLANACAK?

Sokakta her vatandaş altın ve doların ne kadar olacağını merak ediyor. Uzman isimler tarafından aracı kurumların hazırladığı teknik piyasa notları şu şekilde:

DOLAR

Ahlatçı Yatırım tarafından hazırlanan piyasa bültenine göre dolar/TL için 7,95 seviyesinin direnç noktası olarak takip edildiği belirtildi. Analizde şu ifadeler kullanıldı: Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,88 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,90, 7,92 ve 7,95 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

Şenay Şerefoğlu Investing.com’da yer alan dünkü değerlendirmesinde dolar kurunda 8 seviyesinin takip edildiğini belirtti. Şerefoğlu analizinin ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı: TL üzerindeki siyasi-jeopolitik riskler artarken rezervlerin de TL'yi destekleyememesi ile kırılganlık arttı ve son aylardaki rekor kayıplar da sürüyor. Dolar/TL kuru 7,87 teknik dirence doğru atağını bugün (dün) de tekrarladı ve bu direncin aşılması ile 8,0 psikolojik seviyeyi takip edeceğiz. Geri çekilmelerde 7,64 ilk destek.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan tekniz analizde BIST 100 endeksi için 1170 seviyesi işaret edildi. Analizde şu ifadeler kullanıldı:

Dünkü piyasa beklentimiz realizasyonların etkisi ile 1152,52 ve 1150,40 desteğine geri çekilme ile sınırlı kalması ve realizasyon sonrasında 1170 seviyesini gün içerisinde yeniden test edebiliriz.

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan notta ise 1,170 puan direnç seviyesi olarak tanımlanırken şu ifadeler kullanıldı: Endekste 1,170 hedef direnç noktasını aşma denemelerinin oluşturduğu seans içi geri çekilmeler, 1,150 ara desteği üzerinde dengelenme çabasında. 1,150 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak aldığımız piyasada, bu seviye altındaki seyrin ise 1,135 seviyesine yönelik realizasyon üretebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.

ALTIN

Ahlatçı Yatırım tarafından hazırlanan piyasa notuna göre altının onsunda 1909 dolar direnç seviyesi olarak izleniyor. Teknik analiz notunda şu ifadeler yer aldı: Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1886 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1880, 1872 ve 1864 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1892, 1900 ve 1909 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Gedik Forex ons altında direnç notkası olarak 1912 doları işaret etti. Hazırlanan piyasa notunda şu ifadeler yer aldı: 15 Ekim günü Biden ile münazaraya katılacağını da belirttiği için piyasalar Trump ile ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Bu konular ışığında, ons altında yön arayışında. Bugün ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi takip edilecek. Verinin altın üzerinde etkisi pek hissedilmeyebilir. Ons altın için 1895 dolar – 1903 dolar, 1912 dolar direnç noktaları, 1882 dolar – 1874 dolar ve 1865 dolar destek noktaları olarak izlenebilir.

