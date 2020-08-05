Doları tutmak için swap kelepçesi

Analistler, psikolojik eşik olan 7 lira bandına yakın seyreden doların frenlenmesi için yurtdışı piyasalarda işlemlerin sınırlandırıldığını dile getirdi. Gecelik faizler, Kurban Bayramı'ndan önceki son işlem günü olan 29 Temmuz'da yüzde 6.8 düzeyindeydi. Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri Türk bankalarının Londra piyasalarına lira akışını durdurmalarıyla Nisan 2019'da yüzde 1.200 seviyelerini test etmişti.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma Müdürü Murat Akyol, “Londra swap piyasasına sunulan TL likiditesinin azalmasına paralel olarak swap faizlerinde keskin şekilde yükseliş yaşandığını görüyoruz” dedi.

Maliyeti artan ve pozisyonlarını kapatmak için TL bulmaya çalışan yatırımcıların ister istemez yurtiçi piyasalarda satış yapmaya başladığını dile getiren Akyol, bu durumun borsada kayıplara neden olduğuna dikkat çekti.

Akyol, “Swap faizlerindeki yükseliş TL'ye ilk etapta değer kazandırabilecek olsa da bu tip fiyat hareketleri sağlıklı olmayacağı için kısa vadede volatilitenin devam edebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor” dedi.

YÜZDE 1 SINIRI GELMİŞTİ

BDDK son olarak 12 Nisan'da bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesinde TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamını bankaların özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırmıştı.

YABANCI SATTI BORSA ÇAKILDI

Yabancıların TL'ye erişimini sınırlayan adımların etkisiyle Borsa İstanbul'da satış yaşanırken, döviz kurlarında geri çekilme gözlendi. Borsa İstanbul günü yüzde 3.53 düşüşle 1.087 puandan tamamladı. Borsadaki kayıplarda TL'ye erişmek isteyen yabancıların hisse senedi satmalarının etkili olduğu vurgulanıyor.

Benzer bir durumun 2019'da da yaşandığını hatırlatan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, TL'ye erişmek isteyen yabancıların başka kanallarda satış yapmaya başladıklarına dikkat çekti. Dolar günü 6.9730 liradan, Euro ise 8.2180 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin doları aştı, gram altın ise 450.03 liraya çıkarak rekor tazeledi. RECEP GENEL / SÖZCÜ