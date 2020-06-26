ECB Başkanı Lagarde: Dünya eskisi gibi olmayacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Kuzey Işık Zirvesi'ne katılarak burada bir konuşma yaptı. Lagarde, corona virüsü salgınında en kötü noktanın geride kaldığını düşündüğünü söyledi.

2020'DE YÜZDE 8.7 KÜÇÜLME, 2021'DE YÜZDE 5.2 BÜYÜME



CNBC'de yer alan habere göre Lagarde, her şeye rağmen salgında ikinci bir dalgadan da endişe ettiğini söyledi. ECB, 2020'nin ilk iki çeyreğinde Avrupa bölgesindeki gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 16 düşeceği tahmininde bulundu. Ancak ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte toparlanmanın başlaması bekleniyor. ECB, 2020'de Avrupa ekonomisinin yüzde 8.7 daraldıktan sonra, 2021'de yüzde 5.2, 2022'de ise yüzde 3.3'lük büyüme olacağı görüşünde.

Christine Lagarde, “Salgın sonrası toparlanmadan ziyade bir dönüşüm olması muhtemel. Dünya eski haline dönmeyecek. Kriz karşısında en savunmasız olanlara karşı çok özenli davranmalıyız” diye konuştu.

TRİLYON EUROLUK TAHVİL ALIMI



ECB, bu ay başında yaptığı açıklamada acil tahvil alım programının boyutu ve süresinin değiştiğini duyurmuştu. Buna göre en az 2021 haziran ayına kadar 1.35 trilyon euroluk (10.4 trilyon TL) devlet borcu satın alacak.

Alman Anayasa Mahkemesi'nin, ECB'nin bazı politikalarının yasal olmadığı yönündeki endişesiyle ilgili olarak Lagarde, “Merkez bankaları, bu yeni meydan okumaya büyük tepki verdi. Ancak elimizde olan tüm araçları kullanmamız konusunda aklımda hiçbir soru işareti yok” ifadelerini kullandı.

750 MİLYAR EUROLUK PAKETİ GÖRÜŞECEKLER

Avrupalı liderler, Avrupa Komisyonu tarafından kamu piyasalarından 750 milyar euroluk (5.8 trilyon TL) teklif toplamaya dayanan mali teşvik paketini müzakere ediyor. Bu plana göre 500 milyar euro (3.85 trilyon TL) hibe ve 250 milyar euro (1.92 trilyon TL) kredi dağıtılacak. Ancak Avrupa Birliği üyeleri arasında bu konuda derin anlaşmazlıklar var. Avrupalı liderler 17 Temmuz'da Brüksel'de yeniden bir araya gelerek planı tartışacak. Lagarde'a göre ise bu toplantıdan da bir karar çıkmayacak ve müzakereler bir süre daha devam edecek.