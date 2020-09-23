Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında önemli artış

TÜİK elektrik ve doğalgaz için ödenen rakamları açıkladı. Aile bütçesinin en önemli giderlerinden olan elektrik ve doğalgaz içinin ödenen miktar geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde yükseldi.

TÜİK tarafından açıklanan resmi rakamlara göre konutlarda, 1 kilowatt saat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.

Doğalgazda yaşanan artış ise elektrikten daha fazla. Buna göre konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı birimci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.

SANAYİDE ARTIŞ DAHA DÜŞÜK

Sanayi tarafında yaşanan artış konutlara göre daha sınırlı kaldı. Buna göre sanayide 2020 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kilowatt saat elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu.

Sanayide 2020 yılı birinci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 artarak ortalama 189,0 kuruş oldu.