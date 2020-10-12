Elektrikli scooter düzenlemesi Meclis’te

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını belirterek şu bilgileri verdi:

“15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KULLANAMAYACAK”

“Bisiklet Yolu'nun tanımı mevzuatımıza ekleniyor. Elektrikli scooter ve bisiklet şeridi tanımları kanun kapsamına bu düzenlemeyle beraber alınmış olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bisiklet ve elektrikli scooterların gidebileceği alanların inşası için gereken yetki ve görev verilmekte ve kara yollarında bulunan bisiklet yollarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterların kullanabilme yaşı 15 olarak belirlenmiş olacak kanunla. Yani 15 yaşından küçük olanlar bunları kullanamayacaklar. Sürücelerin sağ ve sola dönüşlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlara öncelik vermelerini zorunlu hale getiriyoruz.”

İLK ÖLÜMLÜ KAZA BEŞİKTAŞ’TA

Türkiye’de de e-scooter'lara olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle İstanbul’da bu araçları kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Maalesef şubat ayında ilk ölümlü e-scooter kazası da İstanbul Beşiktaş’ta yaşandı. 16 yaşındaki Okan Yıldız yaşamını yitirdi. Hem bu kaza hem de e-scooter'ların iyice yaygınlaşması, yetkilileri yasal düzenleme için harekete geçirdi.