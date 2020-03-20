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‘Elimizde sadece İşsizlik Fonu kaldı tabii para kaldıysa’

Hükümetin ekonomiyi canlı tutmak ve mağduriyetleri gidermek için elinde kaynak olmadığını belirten İYİ Parti Milletvekili Durmuş, “Mecburen borcu artırarak kaynak yaratmaya çalışacaklar” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK
06:00 -
Haberler Ekonomi
‘Elimizde sadece İşsizlik Fonu kaldı tabii para kaldıysa’

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, hükümete düşenin ekonomide toplam talebin canlı tutulması olduğunu belirterek, “Yaşadığımız sağlık sorunu nedeniyle evlerden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu iki durum birbirine taban tabana zıt. Bu durumda hükümet ekonomi için var olan istihdamı muhafaza etmeli hatta yeni istihdam yaratmalı” diye konuştu.

Yılmaz şöyle devam etti: “Kala kala elimizde İşsizlik Fonu kalıyor eğer fonda para kaldıysa, 130 milyar TL bakiyesi olduğu söylenen işsizlik fonu var ama fonda nakit yok. Çünkü işverenden, devletten ve işsizden kesilerek biriktirilen bu fon aylık olarak kamu ihalelerine hazine borçlanmalarına kullanılıyor yani devlete bu parayı harcıyor, tahvil ve bono var nakit para yok sadece yükümlülük var.”

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