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Elon Musk tweet attı, Tesla’nın değeri 15 milyar dolar düştü

Karantina önlemleri hakkındaki "bu resmen faşistlik" tweetiyle büyük tepki çeken Tesla'nın patronu Elon Musk, bu defa da borsa spekülasyonu olarak yorumlanabilecek bir tweet attı. Musk'ın "Tesla hisseleri çok fazla değerli bence" tweeti sonrası Tesla'nın piyasa değeri 15 milyar dolar eridi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Musk'a ceza verebileceği yorumları yapılıyor.

Sozcu.com.tr
10:23 -
Haberler Ekonomi
Elon Musk tweet attı, Tesla’nın değeri 15 milyar dolar düştü

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, ilginç bir şekilde Twitter hesabından dün “Tesla hisseleri çok pahalı bence” mesajını paylaştı. Bu mesaj üzerine Tesla’nın hisse değeri 144 milyar dolardan 129 milyar dolara sert düşüş gösterdi.

Musk’ın tweetlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma konusu yapılabileceği belirtiliyor.

48 yaşındaki Musk ayrıca, Twitter hesabından “neredeyse tüm fiziksel mülklerini satacağını ve bir eve sahip olmayacağını da yazdı. Musk, tepkilere neden olan “ekonominin yeniden açılması çağrısını da yineledi.

Musk’ın tweetlerinin ardından Tesla’nın insan kaynakları şefi, ABD’deki fabrikada işçilere “ücretsiz izinler bir hafta daha uzatılacak” haberini verdi. Şirketin hisseleri yüzde 10 değer kaybetti.

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2018’DE CEZA ÖDEMİŞTİ

Elon Musk 2018’de de Tesla’nın borsadaki geleceğine dair paylaştığı tweet sonrasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Musk ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Elon Musk’ın Twitter’da 33 milyon 400 bin takipçisi var.

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Son güncelleme: 10:45 02.05.2020
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