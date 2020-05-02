Elon Musk tweet attı, Tesla’nın değeri 15 milyar dolar düştü

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, ilginç bir şekilde Twitter hesabından dün “Tesla hisseleri çok pahalı bence” mesajını paylaştı. Bu mesaj üzerine Tesla’nın hisse değeri 144 milyar dolardan 129 milyar dolara sert düşüş gösterdi.

Musk’ın tweetlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma konusu yapılabileceği belirtiliyor.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

48 yaşındaki Musk ayrıca, Twitter hesabından “neredeyse tüm fiziksel mülklerini satacağını ve bir eve sahip olmayacağını da yazdı. Musk, tepkilere neden olan “ekonominin yeniden açılması çağrısını da yineledi.

Musk’ın tweetlerinin ardından Tesla’nın insan kaynakları şefi, ABD’deki fabrikada işçilere “ücretsiz izinler bir hafta daha uzatılacak” haberini verdi. Şirketin hisseleri yüzde 10 değer kaybetti.

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2018’DE CEZA ÖDEMİŞTİ

Elon Musk 2018’de de Tesla’nın borsadaki geleceğine dair paylaştığı tweet sonrasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Musk ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Elon Musk’ın Twitter’da 33 milyon 400 bin takipçisi var.