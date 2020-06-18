Emekliler isyan etti: En düşük aylık asgari ücrete çıkarılmalı

TÜED Araştırma Merkezi'nin yayınladığı değerlendirme raporu, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzdelerine göre yapılan artışlarla, emekli aylıklarının reel olarak korunamadığını ortaya koydu.

GERÇEKÇİ BİR ARTIŞ SİSTEMİ GEREK

Açıklamada, “Emekli aylıklarına gerçekçi yeni bir artış sistemi getirilmeli, taban aylıklar ise asgari ücret seviyesine çekilmelidir” denildi. Değerlendirmede, “TÜİK, enflasyon sepeti ve madde grupların hesaplamalara yansıma yüzdeleri hayatın gerçekleriyle bağdaşmıyor. Döviz kurlarında ve enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisi ile maliyet kaynaklı enflasyon yaşanması, 2020 yılının zor geçeceğinin de bir göstergesidir.”

FATURALAR ÖDENEMİYOR

Avrupa Birliği ülkelerinde genel enflasyon yanında “ücretliler geçinme endeksi” ile gerçekçi hesaplamalar yapıldığına dikkat çeken dernek, Türkiye'de de ücretliler geçinme endeksi oluşturularak bu bilimsel hesaplama yöntemine geçilmesi gerektiğini vurguladı. En düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarılmıştı. Ancak bu miktarla bir ailenin hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Emekliler doğalgaz, elektrik, su faturalarını ödemekte büyük zorluk çekiyor, sıklıkla ödeyemiyorlar.