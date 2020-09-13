EPGİS’TEN akaryakıt istasyonunda gelir uzmanına yapılan saldırıya kınama

Amasya'nın Merzifon ilçesinde akaryakıt istasyonunda denetim yapan Gelir Uzmanı Murat Bardakcı, denetimleri neticesinde yaptığı tespitleri tutanağa geçireceği sırada akaryakıt sahibi M. T. tarafından darp edildi.

EPGİS tarafından olayla ilgili olarak yapılan açıklamada “Saldırı nedeniyle duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyu ile paylaşırız.” ifadelerine yer verilirken, “Kanunlara ve insan haklarına saygılı, vergisini son kuruşuna kadar veren tüm bayilerimiz adına medyaya yansıyan bu olayı en şiddetli şekilde kınıyor, olayın yargıya intikalini takiben çıkacak karara güvenimizin tam olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Bu vesileyle akaryakıtta vergi kaynaklı kaçakçılığın ülkemizde ulaştığı boyutun artık ne yazık ki şiddete yöneldiği ve sorumluluğunu yerine getiren kamu görevlilerine karşı dahi tehdit oluşturduğu gerçeğini görmekteyiz.” denildi.

VERGİ KAÇAĞINA ÇÖZÜM KDV’NİN ÖTV’YE EKLENMESİ

Bazı akaryakıt dağıtım firmaları tarafından sıradan bir uygulama haline gelen akaryakıtta vergi kaçakçılığının kesin çözümünün, akaryakıttaki yüzde 18'lik KDV oranından 17 puanlık kısmının ÖTV'ye eklenerek, akaryakıtta KDV'nin yüzde 1'e çekilmesi olduğu söylenen açıklamada, “İlk defa sendikamızca geliştirilen ve dile getirilen, daha sonra sektördeki diğer STK, oyuncu ve değerli vergi uzmanlarınca da kabul görmeye başlayan bu çözümümüzle, akaryakıt fiyatlarında tüketici yönünde herhangi bir fiyat değişimi olmayacaktır.

Buna rağmen devletin tahsil kabiliyetinden yoksun kaldığı milyarlarca lira zaman içinde devlet kasasına yeniden girmeye başlayacaktır. Sendikamızın bu savını yaklaşık 4 yıldır dile getirmesi ve ısrarcı olması bunun yegâne çözüm olmasından kaynaklanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

DEVLETİN VERGİ KAYBI YILLIK 5 MİLYAR LİRA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan tespitlerde, akaryakıtta sahte fatura yoluyla vergi kaçakçılığının geçen yılki bilançosunun 5 milyar liranın üzerinde olduüu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EPGİS olarak bizler de bu miktarda bir kaybın olduğu bilgisini geçmişte yaptığımız basın açıklamalarında paylaşmıştık.

Akaryakıt piyasasında vergi kaçakçılığı, neden olduğu haksız fiyat rekabeti nedeniyle de sektörde bozucu etki göstermekte, vergisini vererek ticaretini sürdüren basiretli akaryakıt bayilerinin rekabette geri düşmesine neden olmaktadır.

Kaçırdığı vergi miktarını fiyat düşürmekte kullanan diğer bayiler bu sayede kuvvetlenmekte ve çoğalmakta, bu durum ne yazık ki düzenleyici kararlar üzerinde dahi etkiler oluşturmaktadır. Neden olduğu vergi kayıpları ve sektördeki etkileri nedeniyle vergi düzenlemesinin artık ülkemiz ve sektörümüz için zamanının geldiğini düşünüyor, bu vesileyle Gelir Uzmanı Murat Bardakçı'ya yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.