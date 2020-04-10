Euro Grubu 540 milyar euroluk corona paketinde anlaştı

Anlaşmanın ardından önümüzdeki günlerde, AB ülkelerinin liderleri, yardım paketinin kullanılması ve bu kapsamda ayrıca “coronatahvil” adı verilen tahvillerin çıkarılması konularını da görüşecek.

Paket üzerindeki anlaşma, Covid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya ve İspanya’nın karşı çıkması ve Hollanda’nın da “kaynakların çok düşük maliyetlerle” kullandırılmasına karşı durması nedeniyle iki gün süren tartışmaların sonunda sağlanabildi.

Telekonferans yöntemiyle toplam 16 saat süren tartışmalar sırasında, paketin çıkarılması konusunda, Euro Grubu Başkanı Mario Centeno’ya en büyük desteği ise Almanya ve Fransa verdi. (DHA)

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