Facebook, Avustralya’da haberleri engelleyecek

Avustralya. Google ve Facebook'un kullandıkları haberler için yayıncılara ödeme yapmasını zorunlu hale getirecek bir yasa hazırlamıştı. Yasa, Avustralya Parlamentosu'nda onaylanırsa yürürlüğe girecek. CNN'de yer alan habere göre, buna kesin bir şekilde karşı çıkan teknoloji devleri de karşı adımlar atmaya hazırlanıyor.

‘LİMİT OLMAKSIZIN ÖDEME YAPMAMIZ GEREKİR'

Facebook, Avustralya'daki kullanıcılarına bir mesaj gönderdi. Buna göre yerel ve uluslararası haberlerle ilgili yapılacak paylaşımların engelleneceği belirtildi.

Facebook Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Will Easton, “Bu bizim ilk tercihimiz değil, son seçeneğimiz. Ancak mantığa meydan okuyan, Avustralya'nın haber ve medya sektörünün uzun vadeli canlılığına zarar verecek bir sonuca karşı korunmanın tek yolu bu. Ya haberleri tamamen kaldıracağız ya da yayıncılara herhangi bir limit olmaksızın ödeme yapmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

GOOGLE'DAN UYARI GELMİŞTİ Daha önce de Google'dan benzer bir uyarı gelmişti. Şirket, arama motorunun ana sayfasını kullanarak söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi halinde bunun kullanıcıların arama yeteneklerine zarar vereceğini duyurdu. Ayrıca YouTube kullanıcıları için de bu kararın sonuçlarının olacağı belirtildi.

HABER YAYINCILARIYLA ANLAŞMALARI GEREKECEK

Tartışma yaratan yasa, medya kuruluşları ile Facebook ve Google arasında tek tek ya da toplu bir şekilde pazarlık yapacak. Taraflar üç ay içinde anlaşmaya varamazsa, tahkime gidilecek. Süreç, bağımsız bir hakemin iki tarafın tekliflerine bakması ve konuyu 45 gün içerisinde çözmesiyle sonuçlanacak.

Google ve Facebook, yayıncılara ödeme yapmaya zorlanmalarının haksızlık olduğu konusunda ısrarcı. İki teknoloji devi, zaten yayıncılara her türlü desteği verdiklerini öne sürüyor.

‘ULUSAL ÇIKARLARIMIZI GELİŞTİREN KANUNLAR YAPIYORUZ'

Facebook'un kullanıcılara yönelik yaptığı uyarıya Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'den cevap geldi. Frydenberg, “Yaptığımız reformlar daha sürdürülebilir bir medya ortamı yaratılmasına yardımcı olacak. Avustralya, ulusal çıkarlarımızı geliştiren kanunlar yapıyor. Nereden gelirse gelsin zorlama veya ağır tehditlere cevap vermiyoruz” dedi. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu ise Facebook'un ülkedeki haber paylaşımını engelleme tehdidinin ‘yanlış bir zaman'da ve ‘yanlış anlaşılma'yla verilmiş bir karar olduğunu dile getirdi.

Büyük tartışma yaratan yeni düzenleme şimdilik sadece Google ve Facebook'u etkileyecek. Ancak gelecekte farklı teknoloji firmaları da bu ikiliye eklenebilir.