Fiyatı önce artırıp sonra indiriyorlar

Bunu gören birçok firma, fiyatı kağıt üzerinde artırıp sonra ona yüzde 25-50 seviyesinde indirim uyguladığını duyurarak tüketicileri kandırma yoluna gidiyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Pandemide bu büyük aldatmaca çok arttı. 5 liralık ürünü 10 lira yapıp, sonra ‘7 liraya indirdik' diyorlar. Bu konuda hiçbir denetim yok, vatandaş tamamen bu sahtekarların eline bırakılmış durumda” dedi.

MARKETLER DENETİMSİZ

Gıda ürünlerinde özellikle fiyatı günlük değişen sebze meyvede fiyatı önce artırıp sonra indirim tabelası yerleştirmek şimdilerde hemen hemen tüm marketlerde moda olmuş durumda. Fiyatları günlük takip etmeyen bir tüketicinin aldatmacayı fark etmesi imkansız.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar, “Bugün işsizlik, yoksulluk öyle bir seviyede ki indirimsiz olan hiçbir ürüne bakılmıyor bile. Firmalar da işte bunu kullanıyor. Marketlerin yanı sıra internette de fiyat aldatmacası çok sık yapılıyor” dedi. Çakar, marketlerin yanı sıra dijital satışların da hiçbir şekilde denetlenmediğini vurguladı.

Çakar, “Piyasa tamamen başı boş bırakılmış durumda. Sadece açıklamalar, uyarılar yapılıyor. Oysa 24 saat bu satışların denetlenmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Gramaj hilesine dikkat!

Son dönemde paketli ürünlerde gramaj hilesi de çok arttı. Firmalar, fiyatı aynı tutup ürünün gramajını düşürerek gizli zam yoluna gidiyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tüketicileri uyararak şöyle dedi: “Tüketicilerin marketlerden almış olduğu paketlenmiş ürünlerde artık çok dikkatli olması lazım. Çünkü gizli bir zamla karşı karşıyalar. Bu şampuan 600 mililitre olması gerekirken 550 mililitreye düşmüş. Tüketici alışkanlıkları istismar ediliyor.”