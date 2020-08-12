Fortune 500’de Çinli şirket sayısı ABD’yi geçti!

Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği ‘Fortune Global 500'ün bu yılki tablosu açıklandı. Listede çok önemli bir değişim yaşandı. İlk defa Fortune 500'de Çin ve Hong Kong merkezli şirketlerin sayısı, ABD'li şirketleri geride bıraktı.

Çin ve Hong Kong'dan 124 şirket listede kendine yer buldu. Tayvan merkezli şirketlerin de eklenmesiyle birlikte oluşan ‘Büyük Çin'in toplam firma sayısı 133'e yükseliyor. ABD'den ise bu sene 121 firma, Fortune 500'e girebildi.

‘1990'DA AÇIKLANAN İLK LİSTEDE HİÇ ÇİNLİ ŞİRKET YOKTU'

ABD'li perakende devi Walmart, 523 milyar 964 milyon dolarlık geliri ile listenin ilk sırasındaki yerini korudu. Ancak onu izleyen üç şirket de Çin merkezli: Sinopec (Petrol ve kimya) 407 milyar dolar, State Grid (Elektrik şebekesi) 383.8 milyar dolar ve China National Petroleum (Petrol ve doğalgaz) 379.1 milyar dolar…

Fortune Genel Yayın Yönetmeni Cliff Leal, listenin ilk açıklandığı yıl olan 1990'da Çin'den hiçbir şirketin yer almadığına dikkat çekti. Leal, “Aradan geçen 30 yılda Çin, küresel ticaret patlamasıyla güçlendi ve küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 59'una ulaştı” yorumunu yaptı.

LİSTEDEKİ EN KARLI ŞİRKET SAUDI ARAMCO

ABD ve Çin arasındaki ticari savaşa rağmen Fortune Yazarı Geoff Colvin, “İki ülke ekonomileri o kadar çok yönden birbirine iç içe girmiş durumda ki gerçekten ayrıştıklarını hayal etmek zor. Yine de her iki tarafın siyasi güçleri ülkelerini bu yöne doğru itiyor gibi gözüküyor” dedi.

Fortune, konuyla ilgili haberinde önemli bir detaya da dikkat çekti. Listenin, şirketlerin gelirlerine göre yapıldığı hatırlatıldı ve Walmart'ın ardından sıralanan üç Çinli şirketin de devlet destekli tekel olduklarına vurgu yapıldı. Ayrıca listede yer almanın ‘kârlılık' göstergesi olmadığının altı çizildi. Saudi Aramco Petrol Şirketi, gelir sıralamasında altıncı olmasına rağmen 88 milyar dolar ile listenin en çok kâr elde eden şirketi oldu.

KOÇ GRUBU'NIN GELİRİ 27 MİLYAR DOLAR

Fortune 500'de Türkiye'den sadece Koç Grubu yer aldı. Geçen yıl listede 423. sırada yer alan Koç Grubu, 27 milyar dolarlık geliriyle bu sene 471. sırada kendisine yer buldu.