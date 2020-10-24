Geçmediğimiz köprüye 48 milyar gitmediğimiz hastaneye 60 milyar

“Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak” denilen, araç ve hasta garantisi verilerek yaptırılan köprü, otoyol ve şehir hastaneleri, adeta bütçenin kara deliği oldu. 2021-2023 döneminde, üç yılda bütçeden ödenecek para Avrasya Tüneli, köprüler ve paralı otoyollar için 48 milyar lira olacak. Şehir hastaneleri için de Hazine'den 60 milyar lira daha çıkacak.

GARANTİLER ÇOK YÜKSEK

Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprüleri ve otoyollar için Hazine'nin kasasından 2020 için 7 milyar 876 milyon 980 bin lira çıktı. 2021 için de 14 milyar 49 milyon lira ödeme planlanıyor. Bu rakam 2022'de 16 milyar 901 milyon liraya ve 2023'te ise 17 milyar 395 milyon liraya ulaşacak.

Sağlık Bakanlığı bütçe teklifinde şehir hastaneleri için yapılan ödemelere de yer verildi. Bu yıl için şirketlere 5 milyar 678 milyon 757 bin lira ödenirken, 2021'de bu tutar 9 milyar 977 milyon liraya çıkıyor. 2022'de 11 milyar 979 milyon lira ve 2023 için ise 13 milyar 334 milyon liralık ödeme yapılması öngörülüyor.

Konuyu SÖZCÜ için değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi şunları söyledi: “Garanti ödemeleri, yatırım bedelinin bütçeden müteahhide ödenmesinden başka bir şey değildir. Verilen garantiler çok yüksek tutarlardadır. Devlet bu yatırımları kendisi borçlanarak yapsaydı daha ucuza mal olacaktı. Garanti ödemeleri, vatandaşın geçmediği köprünün, gitmediği hastanenin parasını ödemesidir” ifadelerini kullandı.

Vatandaş değil müteahhit düşünüldü

Garantili ödemelerin pahalı borçlandırma sistemi olduğunu vurgulayan CHP'li Akif Hamzaçebi, “Kamu Özel İşbirliği projeleri pahalı projelerdir. Garantiler ve ödeme süresi vatandaşa göre değil müteahhide göre belirlenmiştir. Vatandaşa ve bütçeye büyük yük getirmektedir. Bu modelde vatandaş değil, müteahhit düşünülmüştür. Bu model değişmelidir” dedi.