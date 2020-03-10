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Gıda güvenliğinde sınıfta kaldık

Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte daha da önem kazanan gıda güvenliği konusunda Türkiye, hijyen koşullarına uymamakla suçlanan Çin, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kosta Rika gibi birçok ülkenin gerisinde kaldı.

Nuray TARHAN
06:00 -
Haberler Ekonomi
Gıda güvenliğinde sınıfta kaldık

The Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan 2019 Küresel Gıda Güvenliği Raporu'na göre Türkiye, 113 ülkenin yer aldığı Küresel Gıda Güvenliği Endeksi'nde 7 basamak yükselerek, 69.8 puanla 41'inci sırada yer aldı.

Ancak yine de Çin'i geçemedi. Önceki yıl 46'ncı sırada bulunan Çin, 0.4 puan ilerleme kaydederek geçen yıl 71 puanla 35'inci sıraya yükseldi. Çin, koronavirüsün tüm dünyaya vahşi hayvan pazarına yayıldığı ülke olarak son zamanlarda oldukça fazla eleştiriliyor.

Endeksin ilk sırasın 87 puanla yine bir Asya ülkesi olan Singapur yer alırken, onu İrlanda ve ABD izledi. Listede Birleşik Arap Emirlikleri 76.5 puanla 21'inci sırayı Japonya'yla paylaşırken, Güney Kore 73.6 puanla 29'uncu, Suudi Arabistan da 73.5 puanla 30'uncu sırada yer aldı. Orta Amerika ülkesi Kosta Rika da 70.1 puanla 39'uncu sırada, Türkiye'nin 2 sırada önünde.

FİYAT ARTIŞINDA 2'NCİYİZ

Endekse göre Türkiye, 2018 yılında yaşanan kur şokunun da etkisiyle dünyada gıda fiyatları en çok artan ülkeler arasında ise ikinci oldu. Ekonomik krizin etkisindeki Arjantin son bir yılda yüzde 51 fiyat artışıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye yüzde 25 artışla onu izledi.

Mısır da yüzde 19 artışla Türkiye'nin arkasında yer aldı. Geçen 5 yılda listede yer alan ülkeler arasında Angola ve Mısır'da gıda fiyatları üçe katlanırken, 7 ülkede ise iki kat arttı. 25 ülkede ise yüzde 5 seviyesinde kaldı.

Gıda güvenliğinde 113 ülke içinde
41'inciyiz

Sıra………………… Ülke

1………………. Singapur
2…………………. İrlanda
3……………………. ABD
4………………….. İsviçre
5…………….. Finlandiya
35……………………. Çin
39………….. Kosta Rika
41…………… TÜRKİYE
111………………. Yemen
112…………….. Burundi
113…………..Venezuela

Son güncelleme: 02:06 10.03.2020
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