Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gıda haberleri sansürlenecek

Yeni gıda yasası ile “gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratan gerçeğe aykırı yayınlara para cezası” getiriliyor. CHP Milletvekili Sarıbal, “Bu yasa teklifi muğlak ifadelerle gıda haberlerine sansür yolunu açar” dedi.

Halil ATAŞ
06:00 -
Haberler Ekonomi
Gıda haberleri sansürlenecek

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile basın üzerindeki sansür uygulamalarına yeni bir halka ekleneceği belirtildi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Getirilen yasa teklifi ısrarla cezalandırmayı tercih eden bir düzenleme. Hileli gıdaları engellemeye dönük düzenlemelerin cezalandırılmasına kimse bir şey demez ama yasa teklifi muğlak ifadelerle gıdaya ilişkin haberlere büyük cezalar getiriyor. Bu yasa gıda haberlerine sansür yolunu açar” dedi.

KİMSE KONUŞMAZ

Yasa teklifinde en sıkıntılı maddenin basın ve yayın organlarına getirilen ceza olduğuna vurgu yapan Sarıbal, “Kanun teklifinin 28. maddesi ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına yeni bir fıkra ekleniyor. ‘Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınlara' 20 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası getiriliyor. Bu düzenleme basında sansürü daha da artıracak bir madde” diye konuştu.

Hangi yayının ne kadar zararlı olduğuna kimin karar vereceğini soran Sarıbal, “Cezalandırmayla aslında gerçekleri kapatma yoluna gidiliyor. Medyaya bu konu üzerinde ağır yaptırım getirirseniz kimse konuşmaz, konuşanların görüşleri medyada yer bulmaz” dedi.

Tarım ve gıda alanında düzenlemeler getiren yasa ile tağşiş ve taklit ürünlere de ceza geliyor.

Tekel bayilere astronomik ceza
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarım ve gıda alanında düzenlemeler getiren yasa ile tekel bayilerine uygulanan cezaların astronomik seviyelere çıktığını belirtti. “Bunun yanı sıra taklit ürünlere de ceza geliyor. Taklit ürünlere ceza getirilmesi kağıt üzerinde iyi görünüyor ama sorunu çözmez” diyen Sarıbal, “Çünkü önemli olan hileli mal satanları cezalandırmaktan çok onların bu ürünü üretmesini engelleyecek mekanizmayı kurmaktır. Yoksa vatandaş hileli, taklit gıda ürünü tükettikten sonra vereceğiniz cezanın vatandaşa ne faydası var?” ifadelerini kullandı.
Son güncelleme: 06:08 14.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more