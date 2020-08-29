GRAFİK: 4 tabloda bu hafta en fazla kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

Öncelikle genel tabloya göz atarak başlayalım…



Piyasalar bu hafta görece olarak daha sakin bir gündem ile kapandı. Pazartesi’nden Cuma’ya dolar/TL 7,31-7,40 bandı arasında dalgalı bir seyir izledi. Bu hafta 10 bin TL’si ile dolar alan bir yatırımcı 7 TL zararda.

Euro/TL ise bu hafta yüzde 0,94 değer kazandı. 10 bin TL’si ile euro alan bir yatırımcı 94 TL kazandı.

Öte yandan haftanın belki de en çarpıcı rakamı perşembe günü ortaya çıkan fonlama maliyetlerindeki yükseliş oldu. Merkez Bankası mart ayından bu yana ilk kez ağırlıklı fonlama maliyetini yüzde 10’a çıkararak piyasalara daha yüksek maliyetli para vermeye başladı. Politika faizine dokunmadan faizleri fiilen çift haneye çıkaran bu örtülü faiz artışının ne kadar devam edeceği merak konusu. Fakat vatandaş için ortada olan somut gerçek şu ki böyle giderse krediler daha pahalanmaya devam edecek.

EN FAZLA ALTIN KAZANDIRDI

Spot altın fiyatları bu hafta yüzde 1 geriledikten sonra salgının seyrine yönelik endişelerin artmasıyla birlikte tekrar yükselişe geçti. Gram altın ise yüzde 1,16 değer kazandı. Böylece 10 bin TL’sini gram altına yatıran biri bu hafta 116 TL kazanmış oldu.

Borsa İstanbul da önceki çalkantılı haftalarının aksine sakin bir haftayı geride bıraktı. Her hisse senedinin getirisi ayrı olmakla birlikte endeks değerine göre 10 bin TL’yi BİST 100 hisselerine eşit ağırlıkta yatıran bir yatırımcı bu hafta 84 TL kaybetti.