Gümrüklerde PlayStation için vergi alarmı

Merakla beklenen PlayStation 5’in tanıtımı dün yapılırken, ürünün çıkış tarihi ve satış fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Japon teknoloji devi Sony’nin ürettiği oyun konsolunun, çıkış tarihinin 2020 sonunu bulabileceği ve ABD’de satış fiyatının da 499 dolar olacağı öne sürülüyor.

Satış fiyatının ABD’de 499 dolardan başlayacağı, Türkiye’ye gümrük giriş fiyatının 449 dolar olabileceği yönünde öngörüler basına yansırken, ürünün Türkiye fiyatı vergiler nedeniyle bu rakamın çok daha üzerinde olacak.

30 EYLÜL’E KADAR YÜZDE 50 EK GÜMRÜK VERGİSİ VAR

18 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye'de oyun konsollarına yüzde 50'lik ek gümrük vergisi getirildi. 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 50 olarak uygulanacak olan ek vergi, 1 Ekim 2020'den sonra ise yüzde 20 olacak.

Oyun konsollarında ayrıca yüzde 20’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanıyor.

Bazı internet sitelerinde, oyun konsollarında TRT bandrol ücreti ve Kültür Bakanlığı Payı da tahsil edildiği öne sürüldü ancak bu doğru değil.

Başkent Üniversitesi’nden Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, video oyun konsollarının 9504 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) numarasında bulunduğunu ve 4 mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kültür Bakanlığı Payı” ile ilgili kanunda yer almadığını belirtti.

Bingöl ayrıca, 10628 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ve TRT’ye aktarılacak olan bandrola tabi cihazlar ve bandrol oranları listesinde de video oyun konsollarının bulunmadığını belirtti.

GÜMRÜĞE GİRİŞTE 3 BİN, ÇIKIŞTA 6 BİN TL

Bingöl’ün hesaplamasına göre, söz konusu bilgiler ışığında, eğer PlayStation 5 Türkiye’ye 3 bin TL’lik gümrük giriş fiyatıyla 30 Eylül’den önce gelirse, bayi kârı hariç satış fiyatı 6 bin 18 TL olacak.

3 bin TL’lik gümrük giriş ücreti olan ürüne, yüzde 50’lik ek gümrük vergisi oranı nedeniyle 1500 TL’lik gümrük vergisi eklenecek.

3 bin TL’lik gümrük giriş ücreti olan ürüne, yüzde 20’lik ÖTV oranı nedeniyle 600 TL’lik ÖTV eklenecek.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 21. maddesi gereğince her türlü vergi ve harç KDV matrahına dahil ediliyor. Bu nedenle KDV’nin matrahı gümrük giriş ücreti, gümrük vergisi ve ÖTV’nin toplamı, yani 5100 TL olarak hesaplanıyor.

Bu durumda yüzde 18’lik KDV oranıyla ürüne, 918 TL’lik KDV ekleniyor.

Bu durumda, ürünün bayi kârı hariç fiyatı 6 bin 18 TL’ye geliyor.

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GÜMRÜKLERE PLAYSTATION UYARISI

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2 Haziran 2020 tarihinde tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yazı göndererek, oyun konsolunun da dahil olduğu bazı ürünler için kıymet araştırılması yapılmasını istedi.

Yazıda, “Genel Müdürlüğümüzce ithalat verileri üzerinde yapılan analizlerde ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif olaylarda, özellikle, kuruyemiş, kozmetik ve temizlik eşyası, elektrikli ev eşyası, oyun konsolu, oyuncak, güneş gözlüğü, saat gibi ürün gruplarında beyan edilen kıymetin düşüklüğü noktasında şüpheye yol açan tutarsızlıklara rastlanılmaktadır” denildi.

ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER SIRALANDI

Yazıda ayrıca, “söz konusu ürünlerde düşük kıymet beyanının önüne geçilmesi ve Hazine kayıplarının önlenmesini teminen” şu adımların atılması istendi:

– Bağlantınız gümrük müdürlüklerinde eşyanın kıymetine ilişkin yapılan işlemlerde azami titizlik gösterilmesi,

– Eşyanın fatura veya diğer belgelerinde marka/model bilgileri varsa veya TAREKS'e tabi olanlarda sistemde belirtilen marka/model bilgileri doğrultusunda ilgili markanın Türkiye temsilcisi/distribütörü nezdinde elde edilecek ithalat birim fiyatlarından da yararlanılması, kıymetinden şüphe edilmesi halinde 2012/29 sayılı genelge kapsamında kıymet araştırmasına gidilmesi,

– Gümrük idarelerince kıymet araştırmasına gidilen beyannamelerde BİLGE sisteminde Muayene Kontrol alanında bulunan “Kıymet Araştırması” seçeneğinin

işaretlenmesi,

– Bölge Müdürlüğünüzce, bağlantınız gümrük idarelerindeki ithalat işlemleri ile ilgili olarak eşyanın beyan edilen kıymetinde zaman içinde düşüş olup olmadığı vb. hususlarda periyodik olarak araştırma yapılması, herhangi bir tespitte bulunulması halinde gümrük müdürlüklerinin talimatlandırılması gerekmektedir.

Yine Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine gönderdiği 18 Şubat 2019 tarihli yazıda, “Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2019 tarihli ve 40796177 sayılı yazısı ekinde alınan 15.01.2019 tarihli Araştırma ve Tespit Raporunda; Sony PS4 oyun konsolu cinsi ürünlerin kıymetinin düşük gösterilerek ithalatlarının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edilmektedir” denilmiş ve önlem alınmasını istemişti.