Güncel altın fiyatları anlık takibi: Çeyrek altın ve gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma bugün de devam etti. Sabah saatlerinde düşüş evresinde olan altın fiyatları, tekrardan yükselişe geçti ve gram altın 462 TL'yi buldu. Uzmanlar, altın fiyatlarının uzun vadede daha da artacağı öngörüsünde bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları anlık takibi…

ALTIN FİYATLARI 24 AĞUSTOS

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 462,18

Satış: 462,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 751,80

Satış: 761,10

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.500,30

Satış: 1.525,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.997,60

Satış: 3.038,70

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ALTIN ÜRETİMİ REKORA GİDİYOR

Altın fiyatları rekor kırarken Türkiye'de altın üretiminin de bu yıl zirveye yükselmesi bekleniyor. Bloomberg'ün haberine göre, yurt içindeki altın üretiminin tamamını Merkez Bankası'nın (TCMB) alması bekleniyor.

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, geçen sene 38 ton olan yurt içi altın üretiminin bu yıl yüzde 16 artışla 44 tona yükselmesini beklediklerini söyledi.

2017 yılında çıkarılan bir düzenlemeye göre, TCMB'nin ülke içinde üretilen altını satın alma önceliği bulunuyor. “Düzenlemenin değişmesinden bu yana Merkez Bankası hep tek alıcımız oldu” diyen Yücel, bu durumun 2020'de de değişmesini beklemediklerini dile getirdi.