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Güncel altın fiyatları son durum: Çeyrek altın 745 lira oldu!

Altın fiyatları, son günlerin en popüler konularından biri. Küresel piyasadaki hareketler sebebiyle son bir haftadır yükseliş gösteren altın fiyatları, yatırımcısının da yüzünü güldürdü. Resmi tatil olması sebebiyle piyasalar kapalı durumda ancak altın fiyatları yine de araştırılıyor. 2 Ağustos Pazar günü çeyrek altın, 745 liraya kadar yükselmiş durumda. Peki, gram altın kaç para oldu? İşte güncel altın fiyatları…

17:40 -
Haberler Ekonomi
Güncel altın fiyatları son durum: Çeyrek altın 745 lira oldu!

Son zamanlardaki yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları, bugün de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Birikimlerini altın alarak değerlendiren veya sevdiklerinin düğünün de altın takmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını öğrenmek istiyor.

ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 443,00

Satış: 443,11

ÇEYREK ALTIN FİYAT

Alış: 729,50

Satış: 745,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.454,30

Satış: 1.485,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.905,60

Satış: 2.961,50

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Foto: DepoPhotos

YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'

Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, “Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz.

Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor” diye konuştu.

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