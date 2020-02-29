Hafta sonu EFT yapılır mı? EFT ve havale farkları neler?

Günümüzde internet bankacılığı ve telefon bankacılığı ile herkes oturduğu yerden bilgisayar başından ödemelerini ve para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Peki bu para transferlerinde sıkça duyduğumuz EFT hafta sonları gerçekleştirilebiliyor mu?

EFT NE DEMEK?

EFT işlemi, kurumlar ve bireyler arası para alış verişini internet üzerinden gerçekleştirmenizi sağlayan Elektronik Fon Transferi Sistemi'nin kısaltılmış adıdır. EFT işlemini bankalardan da gerçekleştirebilirsiniz ancak internet üzerinden yapacağınız işlemler daha kolay ve zahmetsiz. Bu aşamada 4 unsur bulunmaktadır: Gönderen, banka, alıcının bankası ve alıcı. Bu bilgileri doğru olarak girdiğiniz andan itibaren paranız işleme alınıyor ve banka tarafından onay süreci başlıyor. İlk olarak yatırdığınız miktar ve hesabınızın yeterliliği kontrol ediliyor eğer herhangi bir sorun yoksa onay veriliyor. Hesabınızdan EFT ücreti muhakkak düşülüyor ancak bu bankaların belirlediği kendi ücretlendirme sistemleridir ve miktarları değişkendir. Resmi tatiller dışında hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında EFT işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz bu saatler dışında yapılan online işlemler bir sonraki güne aktarılıyor.

HAVALE NEDİR?

Havale işlemleri genel olarak hesaplar arası para gönderme işlemi olarak bilinir. EFT’de olduğu gibi farklı bir bankaya havale işlemi gerçekleştiremezsiniz. Havale işlemleri mektup, bilgisayar, banka yolu ile gerçekleştirilebilir. Havale işleminin gerçekleşmesi için hesap sahibinin onayı gereklidir ve bu onay bankaya ulaştığı andan itibaren işlem başlar. Havale işlemi aynı banka içerisinde yapıldığından yetkili birinin onayı olmadan da otomatik olarak gerçekleşebilir, bu sebepten internet bankacılığı veya mobil bankacılık kullanıyorsanız günün 24 saati havale işlemini gerçekleştirebilirsiniz, gece yarısı bile olsa göndereceğiniz para anında alıcının hesabında olacaktır. Havale tutarı bankadan bankaya göre farklılık göstermektedir. Örneğin bazı bankalar emekli maaşlarını kendilerinden alan müşterilerinin ücretsiz havale yapmasına izin vermektedirler. Bazı bankaların mobil uygulamalarını kullanarak ücretsiz havale yapabilirsiniz, aynı zamanda eğer havale yapacağınız kişinin hesabı sizinle aynı şubede ise bir çok banka bu işlemi ücretsiz olarak yapıyor. EFT’de olduğu gibi bu işlem çok kolay değildir sizden istenilen bilgiler daha fazla ve zaman alıcıdır.

EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARKLAR

– EFT farklı banka hesaplarına para gönderimini sağlar ancak havale kendi hesaplarınız arasında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz

– EFT’nin onay süresi daha kısadır

– EFT işlemi için sizden istenen bilgiler daha az ve kısadır havalede bu işlem daha uzun sürer

– EFT ücreti genellikle daha pahalı, havale ücreti ise daha ucuzdur.