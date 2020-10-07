Her ilde üniversite var ancak giden öğrenci yok

Her ilde üniversite kuruldu. Ancak öğrenci yok. Bu durum “Hayalet Üniversiteler” yarattı. Sayıştay'ın TBMM'ye sunduğu rapor atıl durumdaki üniversitelerin durumunu ortaya koydu. İşte öğrencisi olmayan üniversiteler…

Hitit Üniversitesi: Veteriner Fakültesi'ne 14 yıldır, Sağlık Yüksekokulu'na 13, Turizm Fakültesi'ne 5 yıldır hiç öğrenci gelmedi.

Mehmet Akif Üniversitesi: Teknoloji ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nde de öğrenci yok.

Abant Üniversitesi: Teknoloji Fakültesi'nde personel 2012'den beri maaş alıyor ama öğrencileri yok.

Kocaeli Üniversitesi: Ulaştırma Yüksekokulu'nun öğrencisi bulunmadığı için eğitim yapılamıyor.

Mimar Sinan Üniversitesi: Kültür Varlıkları Bölümü de öğrencisi olmadığı için eğitim veremiyor.

Sinop Üniversitesi: Öğrenci yetersizliğinden dolayı Fen-Edebiyat, Kimya ve Fizik, Mühendislik ve Mimarlık Bölümleri'nde eğitim verilmiyor.

ÖĞRENCİSİ VE BİNASI OLMAYAN OKULLARA 13 SEKRETER ATAMIŞLAR

Sayıştay'ın Ordu Üniversitesi 2019 yılı denetim raporu üniversitedeki kadrolaşmanın vardığı boyutu ortaya çıkardı. Henüz faaliyete geçmemiş olan öğrencisi ve binası dahi bulunmayan Gölköy ve Aybastı Meslek Yüksekokulları'na 13 sekreter atandığı belirlendi. Sekreter olarak atanan kişilerin, kısa süre sonra şube müdürü yapıldığı tespit edildi. Öte yandan Sayıştay, olmayan okula sekreter olarak atanan kişilerin sınavsız bir şekilde şube müdürü olma hakkını elde ettiğine işaret etti.