‘Hijyen her şey’ diyorlar KDV’yi indirmiyorlar

Ancak kişisel temizliğin ilk aracı olan sabun da dahil olmak üzere hijyen ürünlerine yüzde 18'lik KDV uygulanıyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, tüm temizlik, hijyen ve dezenfekte ürünlerdeki KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi için kanun teklifi sundu.

Kılıç, yasa teklifinin gerekçesinde, hijyenin temel amacının, sağlığın korunması ve sürdürülmesi olduğunu kaydederek şunları söyledi;

* Corona virüsü tehlikesi bütün dünyayı sararken, hijyenik bakım ve temizlik çok daha önem kazanmıştır.

* Vatandaşlarımızın bu ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşması gerekmektedir. Son günlerde tüketimi giderek artan temizlik ve hijyen ürünleri ile dezenfektan ürünlerdeki KDV oranı yüzde 1'e indirilmelidir.

* KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi virüs ile mücadeleye katkı sağlayacaktır'' dedi.