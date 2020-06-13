İflas eden Abraaj’ın eski CEO’suna 385 milyon dolarlık hırsızlık suçlaması

Dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biriyken 2018 yılında iflas eden Dubai merkezli Abraaj Group’un tasfiye devam ediyor. Tasfiye yetkilileri, grubun eski CEO’su Arif Naqvi’nin şirkette 385 milyon dolarlık hırsızlık yaptığını öne sürdüler.

Bu rakam ABD’li savcıların Naqvi için hırsızlık suçlamasıyla iddia ettikleri 250 milyon dolarlık rakamın çok üzerinde yer alıyor.

Bloomberg’in haberine göre, New York’ta devam eden davada Naqvi ile birlikte Abraaj’ın 6 eski üst düzey yöneticisi yargılanıyor. Tasfiye yetkilileri, dün mahkemeye sunduklarını yeni dosyada, Naqvi’nin 2009 ile 2018 yılları arasında toplamda 3 bin 700’ü aşan işlemde 385 milyon doları kendine aktardığını öne sürdüler.

LONDRA’DA EV HAPSİNDE

Suçlamaları reddeden Naqvi, İngiltere’nin başkenti Londra’da ev hapsinde bulunuyor ve ABD’ye iade edilebilir.

Türkiye’de Acıbadem Hastaneleri’nden Yörsan’a pek çok şirkete yatırım yapan ve küresel yatırımlarının değeri 14 milyar doları bulan Abraaj, dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biriydi.

2002 yılında kurulan ve enerjiden sağlığa, bankacılıktan emlağa kadar Afrika, Asya ve Latin Amerika’da büyük yatırımları olan Abraaj, Orta Doğu’nun en büyük özel girişim girişim sermayesi şirketiydi.

Dubai’de finansal düzenleyici otorite, şirkete yatırımcıları aldatmak ve fonları kötüye kullanma suçlamalarıyla şirkete 315 milyon dolarlık ceza kesmişti.