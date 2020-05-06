İGDAŞ: Zorunluluk vardı, EPDK’yı bilgilendirdik

İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen EPDK soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İGDAŞ'ın 6.5 milyon aboneyle Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri olduğunu belirten Özmen “Abone sayısı itibariyle pazar günleri hariç haftanın her günü sayaç okunması gerekmektedir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de olağanüstü bir dönemden geçtiği muhakkaktır” dedi.

İZOLASYON VE SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ

Bu süreçte hem abonelerin hem de sayaç okuyan personelin sağlığının korunması ve bulaşma riskinin minimize edilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Özmen “Bu çerçevede EPDK'nın aldığı kıyas fatura uygulaması şartlarından birisi de saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanması ve sosyal mesafenin korunması halidir. Sayaç okuma personelimizin bir kısmı kronik rahatsızlıkları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında idari izinli veya karantina sürecindedir. Sağlık problemleri nedeniyle ve sağlık raporu almak suretiyle izinli olan veya ailesinde yüksek riskli bireyler olduğu ve benzeri sebeplerle izin kullanan personelimiz bulunmaktadır” ifadelerini kullandı

KAÇ GÜNDE BİR FATURA KESİLEBİLİYOR? Resmi Gazete'de 9 Haziran 2017 tarihinde yer alan bir düzenlemeye göre doğalgaz dağıtım şirketleri mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaçlarını aylık olarak artı eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde okuyor. Yani aboneye en az 25 günlük en fazla 35 günlük fatura kesilebiliyor. Dağıtım şirketleri 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri söz konusu fatura dönemi için faturalandırmama hakkına sahip. Bu düzenlemedeki tüketim miktarı genellikle yaz ayları için geçerli.

‘SİTELERE GİREMEDİK’

Özmen, yine salgın nedeniyle binalara girme ve sayaç okuma faaliyetlerinin normal zamanlara göre nispeten daha güç olduğunu vurguladı. Özmen “Virüse yakalanma oranının diğer illere göre yüksek olduğu ve bu manada ilk sırada gelen İstanbul'da, abonelerimiz dışarıdan gelen kişilere karşı bulaş riski nedeniyle daha tedbirli davranabilmektedirler. Dolayısıyla sayaç okuma yapan çalışanlarımız kapı otomatları açılmamak suretiyle zaman zaman binalara alınmamakta, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi nedeniyle sitelere girememektedirler” dedi.

‘NİSAN'DA 6 GÜN OKUMA YAPILAMADI’

Özmen, Nisan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle altı gün sayaç okuması yapılamadığına da dikkat çekerek “Yine resmî tatiller ve Ramazan Bayramı da dikkate alındığında, Mayıs ayında aynı nedenlerle dokuz gün sayaç okuma imkanının olmayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bu zorunlu haller fatura gün sayısını uzatmaktadır. Bununla birlikte, sayaç okuma sayısının artırılması için kurumumuzun tüm birimleri ve saha çalışanlarımız büyük bir özveri ve insanüstü bir gayret göstermektedir” dedi.

‘EPDK BİLGİLENDİRİLDİ’

Bu durumun daha önce hem kamuoyu ile paylaşıldığını hem de EPDK yönetiminin gerekçeleriyle birlikte bilgilendirildiğini aktaran Özmen şöyle devam etti:

“Daha önce hiç tecrübe edilmemiş olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte sadece kurumumuz değil bütün kurum ve kuruluşların, söz konusu olağanüstü koşulları kamu sağlığını da gözeterek aşmaya çalıştığı muhakkaktır. Dolayısıyla hem sektörümüzde hem de diğer sektörlerde benzer sorunlarla farklı şekillerde karşılaşılması muhtemeldir. Bu çerçevede, daha evvel de paylaşıldığı üzere, talepleri halinde abonelerimize gerekli kolaylığın sağlanacağını tekrar ifade etmek isteriz.”