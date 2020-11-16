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İhracatçı istikrarlı döviz kuru istiyor

İhracatçılar, TL’nin değersizleşmesinin ihracatı büyütmediğini aksine maliyetleri artırdığını dile getirdi. İş dünyası döviz kurunda istikrar istiyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN
Güncellenme: 02:57, 16/11/2020
Haberler Ekonomi
İhracatçı istikrarlı döviz kuru istiyor

Döviz kurlarında hızlı yükselişin ardından, Türk Lirası'nın hükümetin normalleşmeyi işaret eden açıklamaları sonrası bir haftada dolar karşısında yüzde 10 civarında değer kazanması, gözleri dış ticaret yapan sektörlere çevirdi.

Bilinenin aksine yüksek döviz kurlarının ihracatçı için çok faydalı olmadığını ifade eden Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ve Mobilya İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, hammadde ve ara malı ithalatı nedeniyle maliyetlerin de aynı oranda yükseldiğini söyledi.

Ahmet Güleç

Yüksek döviz kuru yerine istikrarlı kur beklediklerini vurgulayan Güleç, ihracatçının enerjisinin kurdan değil, tasarım ve inovasyondan geldiğini aktardı. MOSFED'in de işbirliğinde Avrupa'nın en büyük mobilya fuarının, 26-31 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını anlatan Güleç, 92 ülkeden bu fuara katılım olacağını kaydetti.

Coronavirüs pandemisi nedeniyle Almanya ve İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde fuarların iptal edildiğini söyleyen Güleç, Türkiye'nin fuar düzenlemesiyle avantaj sağladığını belirtti.

ABD'ye satış artıyor
ABD pazarının hedef ülke olduğunu aktaran MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, politik gelişmeler dışında ABD'nin tüm büyük alıcı gruplarının kendileri ile temasa geçtiğini kaydetti. Güleç, “ABD yıllık ortalama 50 milyar dolar mobilya ithalatı yapıyor. Bunun yaklaşık 40 milyar dolarlık kısmına biz rahat mal satabiliriz. Dünyanın en büyük ithalatçısı. Kısa dönemde 1, sonra da 3 milyar dolar hedef var. İki ülke arasındaki ticari hedeflere siyaset etki etmez. ABD'nin firmaları doğrudan bize geliyor. ABD'nin yaşam tarzındaki mobilyalar var bizde, bunu sevdiler” dedi.
Yayınlanma Tarihi:06:00,
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