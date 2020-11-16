İhracatçı istikrarlı döviz kuru istiyor

Döviz kurlarında hızlı yükselişin ardından, Türk Lirası'nın hükümetin normalleşmeyi işaret eden açıklamaları sonrası bir haftada dolar karşısında yüzde 10 civarında değer kazanması, gözleri dış ticaret yapan sektörlere çevirdi.

Bilinenin aksine yüksek döviz kurlarının ihracatçı için çok faydalı olmadığını ifade eden Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ve Mobilya İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, hammadde ve ara malı ithalatı nedeniyle maliyetlerin de aynı oranda yükseldiğini söyledi.

Yüksek döviz kuru yerine istikrarlı kur beklediklerini vurgulayan Güleç, ihracatçının enerjisinin kurdan değil, tasarım ve inovasyondan geldiğini aktardı. MOSFED'in de işbirliğinde Avrupa'nın en büyük mobilya fuarının, 26-31 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını anlatan Güleç, 92 ülkeden bu fuara katılım olacağını kaydetti.

Coronavirüs pandemisi nedeniyle Almanya ve İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde fuarların iptal edildiğini söyleyen Güleç, Türkiye'nin fuar düzenlemesiyle avantaj sağladığını belirtti.